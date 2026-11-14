Florian Wirtz und Jamal Musiala sind vom Potenzial her wohl die besten deutschen Offensivspieler. Doch unter Jürgen Klopp müssen die beiden nicht zwangsläufig gemeinsam auf dem Platz stehen. Auch ein Verzicht auf einen der beiden ist denkbar.

Es ist auffällig: Seit Jürgen Klopp Bundestrainer ist, zeigt die Formkurve von Florian Wirtz steil nach oben. Diesen Trend unterstrich der Offensivspieler auch beim 3:1-Sieg in Serbien.

Während der Liverpool-Star im DFB-Trikot wirbelt, bleibt Jamal Musiala nur der Platz auf dem heimischen Sofa. Statt selbst für magische Momente auf dem Rasen zu sorgen, muss der Bayern-Star die beiden letzten Länderspiele des Jahres vor dem Fernseher verfolgen. Nach seinem Muskelfaserriss kämpft sich der 23-Jährige noch zurück – und kann dabei beobachten, wie sein kongenialer Partner unter Klopp regelrecht aufblüht.

Jamal Musiala (l.) und Florian Wirtz (r.) stellen den Bundestrainer vor eine schwierige Entscheidung Jamal Musiala (l.) und Florian Wirtz (r.) stellen den Bundestrainer vor eine schwierige Entscheidung © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Schon in den vergangenen beiden Partien, vor allem beim 2:0 gegen Serbien, spielte sich Wirtz phasenweise in einen Rausch. Unter Menschenfänger Klopp scheint sich der Reds-Profi pudelwohl zu fühlen. „Das wundert mich nicht mehr“, sagte Klopp über Wirtz‘ aufsteigende Formkurve und ergänzte: „Es ist so, dass ein Flo Wirtz in Top-Verfassung uns extrem helfen kann.“

Wirtz überzeugt im DFB-Trikot

Das liegt auch an seiner neuen Rolle. „Jetzt spiele ich ein bisschen mehr in der Mitte. Ich komme aus dem Zentrum. Da habe ich immer schon gespielt. Ich freue mich natürlich, dass ich in der Nationalmannschaft jetzt auch wieder bisschen mehr in der Mitte spiele. Wobei ich meine Rolle in den letzten zwei Jahren, wo ich meistens mehr auf dem Flügel gespielt habe, auch genossen habe“, erklärte Wirtz jüngst auf der Pressekonferenz, gestand aber auch ein: „Das ist eine andere Position, du hast andere Aktionen.“

Wirtz hat sich im Zentrum der DFB-Elf festgespielt. Doch was passiert, wenn Musiala zurückkehrt? Schließlich bietet Klopps System nicht unbedingt Platz für beide.

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Die alte Diskussion könnte erneut aufkeimen

In der Vergangenheit stellte sich diese Frage nur selten. Waren Wirtz und Musiala fit, standen sie meist gemeinsam auf dem Platz – auch wenn einige Kritiker die Doppelbesetzung mit zwei ähnlichen Spielertypen skeptisch sahen. Spätestens die Heim-EM bewies jedoch, dass die beiden hochveranlagten Offensivkünstler durchaus harmonieren können. Auch wenn dafür einer von ihnen auf seine Idealposition im Zentrum verzichten musste.

Unter Klopp könnte die Ausgangslage allerdings eine andere sein.

Der Bundestrainer bevorzugt ein 4-2-3-1-System, das im Spiel häufig mit einem Sechser, zwei Achtern und zwei breiten Flügelspielern interpretiert wird. Für zwei Spieler, deren größte Stärken in den offensiven Halbräumen und im Zentrum liegen, ist darin nicht automatisch Platz.

Wirtz und Musiala auf dem Feld? Nicht zwingend

Wie SPORT1 erfuhr, kann sich Klopp durchaus vorstellen, einen seiner beiden Ausnahmekönner zunächst auf die Bank zu setzen.

Denn für den Bundestrainer zählt nicht, die elf individuell besten deutschen Spieler aufzustellen. Vielmehr will er die elf Spieler finden, die am besten zu seinem System passen und als Mannschaft funktionieren.

Entscheidend dürften dabei Fitness, Form und das aktuelle Momentum sein. Wer die besseren Voraussetzungen mitbringt, hat die Nase vorn. Der andere müsste sich zunächst mit der Reservistenrolle begnügen.

Seit Jürgen Klopps DFB-Debüt liefert Florian Wirtz bei der deutschen Nationalmannschaft wieder ab Seit Jürgen Klopps DFB-Debüt liefert Florian Wirtz bei der deutschen Nationalmannschaft wieder ab © IMAGO/Kirchner-Media

Für Klopp wäre das allerdings keineswegs eine Bestrafung, sondern vielmehr eine Luxussituation. Schließlich können gerade hochkarätige Einwechselspieler enge Partien entscheiden – eine Qualität, die der DFB-Elf in den vergangenen Jahren häufig fehlte. Mit Wirtz oder Musiala als Joker hätte Klopp dagegen eine echte Waffe in der Hinterhand.

Andere Topnationen wie Frankreich oder Spanien machen es vor: Auch absolute Spitzenspieler haben keinen Stammplatz garantiert.

Völler glaubt an Musiala

Das bedeutet allerdings nicht, dass Klopp ein gemeinsames Auftreten seiner beiden Offensivstars grundsätzlich ausschließt. Im Gegenteil: Der Bundestrainer ist von den außergewöhnlichen Fähigkeiten beider Spieler überzeugt und weiß genau, welchen Unterschied sie machen können.

Sollten Wirtz und Musiala gleichzeitig auf allerhöchstem Niveau performen, wäre auch eine gemeinsame Startelf denkbar. Allerdings müsste dafür womöglich einer der beiden auf einer Position spielen, die nicht seinen größten Stärken entspricht.

Vorerst stellt sich diese Frage ohnehin nicht. Nach einem von Verletzungen geprägten Jahr geht es für Musiala zunächst darum, wieder vollständig fit zu werden und seinen Rhythmus zu finden. Beim DFB gibt es jedenfalls keine Zweifel daran, dass der Bayern-Star zu alter Stärke zurückfinden wird.

„Ich bin davon überzeugt, dass er wieder zurückkommen wird in alter Stärke. Da gibt es auch keinen Grund, skeptisch zu sein“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler im Format „Never Talk Alone“ von DAZN.

Darüber würde man sich nicht nur beim FC Bayern, sondern auch beim DFB-Team freuen. Und Klopp stünde anschließend vor einer kniffligen, aber durchaus luxuriösen Entscheidung.

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