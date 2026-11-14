Bittere Szene: DFB-Talent kämpft mit den Tränen

Youngster Ebu Bekir Is muss beim Auftritt mit der U19 des DFB verletzt vom Feld und wirkt dabei sichtlich angefasst. Der Kapitän der U19 tut sich bei einer Rettungsaktion weh.

Der deutsche U19-Kapitän Ebu Bekir Is hat beim EM-Qualifikationsspiel in Portugal (2:3) einen ganz bitteren Abend erlebt. Der 18-Jährige von Eintracht Frankfurt musste schon nach 27 Minuten verletzt raus.

Dabei wirkte Bekir Is sichtlich emotional angefasst und kämpfte mit den Tränen. Er hatte sich nach rund 23 Minuten in einen portugiesischen Schuss geworfen und sich dabei offenbar das linke Knie verdreht.

U19-Talent Bekir Is muss verletzt vom Feld

Bekir Is wurde zunächst auf dem Platz behandelt, humpelte danach noch an die Seitenlinie, wo die medizinischen Betreuer weiter an ihm arbeiteten.

Der Mittelfeldspieler versuchte es noch einmal. Nur kurz nachdem er wieder ins Spiel gekommen war, musste er sich aber schon wieder auf den Rasen setzen. Es folgte in der 27. Minute seine Auswechslung. Für ihn kam Elias Arden in die Partie.

Besonders bitter: Das 1:0 für die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch durch Maik Afri Akumu (19.) hatte Bekir Is noch mit einem Pass in die Tiefe eingeleitet. Am Ende verlor Deutschland das zweite Spiel in der zweiten Runde der EM-Quali jedoch mit 2:3.

Die Führung durch Afri Akumu glich Duarte Cunha (44.) aus, Jasper Reinhold (50.) brachte die DFB-Youngster erneut in Front. Tomás Soares (79., Foulelfmeter) und Rafael Quintas (88.) drehten die Partie in der Schlussphase aber noch zugunsten der Gastgeber. Zum Auftakt der 2. Runde hatte Deutschland Schweden mit 2:1 besiegt.

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