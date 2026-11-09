Zweitligist Holstein Kiel trennt sich von Tim Walter

Zweitligist Holstein Kiel stellt Tim Walter frei. Der Trainer war erst seit Februar im Amt. Zu seinem Nachfolger führt eine heiße Spur.

Holstein Kiel hat die Reißleine gezogen und sich von Trainer Tim Walter getrennt. Das gab der Zweitligist bekannt, welcher damit auf die sportliche Misere reagiert. Auch die beiden Co-Trainer Julian Hübner, der die Mannschaft Anfang Februar dieses Jahres gemeinsam mit Walter übernahm, und Michael Wimmer, der das Team einige Wochen später komplettierte, werden von ihren Aufgaben entbunden.

„Nach einem Drittel der Saison haben die nackten Zahlen schon eine gewisse Aussagekraft: Acht Punkte, Tabellenplatz 18 und nur ein Zweitliga-Sieg sind alarmierende Zahlen und ohne Frage ein für uns alle unbefriedigender Saisonstart“, erklärt Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe im Vereinsstatement.

Tim Walter wurde bei Holstein Kiel freigestellt Tim Walter wurde bei Holstein Kiel freigestellt © IMAGO/Susanne Hübner

Kiel gelingt DFB-Pokal-Überraschung

Er fügte hinzu: „Trotz teilweise ansprechender Auftritte sehen wir eine stagnierende Entwicklung und sind nicht mehr davon überzeugt, in der bestehenden Konstellation die notwendige Stabilität und Konstanz in unsere Leistungen zu bekommen. Daher haben wir uns jetzt vor der Länderspielpause dazu entschieden, das Trainerteam personell neu aufzustellen, um durch einen frischen Impuls unser Minimalziel Klassenerhalt nicht zu gefährden.“

Walter übernahm den Klub im vergangenen Februar und coachte die Störche seither in 24 Pflichtspielen. In denen erzielte er einen Punktedurchschnitt von 1,29. Kiel verlor zwar die vergangenen beiden Zweitliga-Partien, konnte aber zuvor in der 2. Runde des DFB-Pokals für eine Überraschung sorgen, indem die Störche den Bundesligisten TSG Hoffenheim im Elfmeterschießen ausschalteten.

Holstein Kiel: Nachfolger schon in den Startlöchern?

Er selbst kam in der Pressemitteilung auch zu Wort: „Ich möchte mich bei der KSV, bei meiner Mannschaft, dem gesamten Trainer- und Funktionsteam und allen Mitarbeitenden für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Wir haben im vergangenen Frühjahr gemeinsam den Klassenerhalt geschafft, und auch in dieser Saison schöne Momente wie beispielsweise die beiden Siege im DFB-Pokal erlebt. Ein besonderer Dank geht vor allem an die großartigen Fans für ihre unermüdliche Unterstützung. Für die Zukunft wünsche ich dem Verein alles erdenklich Gute.“

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Mitch Kniat der Nachfolger in Kiel werden. Der 40-Jährige ist seit vergangenem Sommer vereinslos, nachdem die Trennung von Arminia Bielefeld erfolgt war.