Der 38-Jährige Gabor Ruhr übernimmt ein schwieriges Amt bei dem Zweitligisten.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Gabor Ruhr als neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 38-Jährige kommt vom englischen Zweitligisten Norwich City, wo er als Leiter des Scoutings tätig war. Die Niedersachsen hatten sich zuletzt von Geschäftsführer Jonas Boldt und Sportdirektor Ralf Becker getrennt – künftig soll Ruhr den Kurs mitbestimmen.

„Gabor Ruhr erfüllt das Wunschprofil, das wir definiert haben, in vollem Umfang“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Kind: „Er ist ein moderner Sportdirektor mit einem breiten Netzwerk und hat in mehreren Gesprächen mit einer hohen Wissensqualität, einer weitreichenden Expertise in allen relevanten Bereichen und einer großen Klarheit in seinen Gedanken und Ansätzen überzeugt.“

Hannover trennte sich von Ralf Becker und Jonas Boldt

Ruhr soll nun in „enger Vernetzung“ mit 96-Trainer Sandro Wagner die Zweitliga-Mannschaft führen. Nach einem durchwachsenen Start liegt der Klub aktuell auf Tabellenrang elf.

„In den Gesprächen habe ich ein sehr klares Bild davon bekommen, wie sich der Klub im Sportlichen Bereich künftig aufstellen und entwickeln möchte“, sagte Ruhr: „Damit kann ich mich sehr gut identifizieren.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach