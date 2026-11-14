Ein Mitglied musste medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Mitgliederversammlung des Zweitligisten Dynamo Dresden ist am Samstagmorgen kurz vor Beginn wegen eines „schwerwiegenden medizinischen Notfalls“ abgesagt worden.

Dies teilten die Sachsen mit. „Das Mitglied wurde im Saal versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht“, hieß es in der Mitteilung.

Neuer Termin für Dresdens Mitgliederversammlung gesucht

Demnach wird für die Mitgliederversammlung ein neuer Termin gesucht, aufgrund der Einladungsfrist wird sie frühestens in vier Wochen nachgeholt. Die zu wählenden Gremien bleiben bis dahin im Amt.