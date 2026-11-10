Der frühere Bielefelder Erfolgstrainer übernimmt das Schlusslicht der 2. Liga. Kniat tritt bei den Störchen die Nachfolge von Tim Walter an.

Keine 20 Stunden nach der Trennung von Tim Walter hat Holstein Kiel einen neuen Cheftrainer gefunden. Mitch Kniat tritt die Rettermission beim Tabellenletzten der 2. Bundesliga an, der 40-Jährige erhält laut Klubmitteilung einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Der Ex-Bielefelder Kniat gibt sein Debüt bei den Störchen nach der Länderspielpause am 21. November im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg.

„Wir sind voll und ganz überzeugt von dem Gesamtpaket, das Mitch als Mensch und Trainer mitbringt. Er verkörpert vieles von dem, was jetzt gefragt ist, und passt auch langfristig zu unserer Holstein-DNA“, sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe. Kniat kündigte an, sich mit der Mannschaft „aus der aktuell schwierigen Situation herauskämpfen“ zu wollen. Holstein ist mit nur einem Sieg und acht Punkten nach dem ersten Saisondrittel Liga-Schlusslicht.

Kniat trainierte bis zum Sommer Arminia Bielefeld. Er hatte mit den Ostwestfalen 2025 die Meisterschaft in der 3. Liga sowie den Aufstieg gefeiert. Zudem führte er die Arminia in jenem Jahr überraschend ins DFB-Pokalfinale, das gegen den VfB Stuttgart verloren ging. Zuvor hatte Kniat unter anderem beim SC Verl und in der zweiten Mannschaft des SC Paderborn gearbeitet.

Die Kieler hatten sich am Montag nach einem enttäuschenden Saisonstart von Walter getrennt. Auch dessen Assistenten Michael Wimmer und Julian Hübner mussten gehen. Rebbe hatte angesichts der sportlichen Entwicklung einen „frischen Impuls“ gefordert, um das „Minimalziel Klassenerhalt“ zu erreichen. Kniat bringt seine langjährigen Assistenten Dani Jara und Janik Steringer mit nach Kiel.