St. Paulis Geschäftsjahr: Plus und Schuldenabbau

Der Kiezklub kann dank eines Millionenüberschusses einen Großteil seiner Schulden abbauen, bangt aber vor den Folgen des sportlichen Abstiegs.

In einer sportlich enttäuschenden Saison samt Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli seine finanzielle Situation verbessert und seine Schulden zu einem Großteil abbezahlt. Wie die Hamburger anlässlich ihrer Mitgliederversammlung am Samstag bekanntgaben, schloss der Klub das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Jahresüberschuss von 16,7 Millionen Euro ab, was ein Plus von rund 700 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Grund zu übermäßigem Jubel ist der Anstieg allerdings nicht. Fast 90 Prozent des Überschusses gehen auf Einmaleffekte zurück. „Die 16,7 Millionen Euro sind ein großer Erfolg, aber kein neues Geschäftsmodell. Einmalige Einnahmen dürfen wir nicht mit dauerhaft verfügbaren Mitteln verwechseln“, sagte Vizepräsidentin Hanna Obersteller.

Die Einmalzahlungen gehen auf den Einstieg der vereinseigenen Genossenschaft bei der Stadiongesellschaft zurück. Ohne diesen Effekt bleibt ein Überschuss auf dem Vorjahresniveau bei rund zwei Millionen Euro.

Die zusätzlichen Mittel haben dem Verein spürbar Luft verschafft. So konnten die Finanzschulden um fast 80 Prozent gesenkt werden, von 22,4 Millionen auf 4,8 Millionen Euro.

Zusätzlich wirft der Abstieg seine Schatten voraus. Vor allem die TV-Gelder fallen nun deutlich geringer aus. Bei einem längeren Verbleib im Unterhaus ist wegen der Fünfjahreswertung mit weiteren Rückgängen zu rechnen.