Unfassbares Tor in der 2. Bundesliga

Tim Civeja vom KSC nimmt aus knapp 50 Metern Maß - und trifft zu einem der schönsten Tore des Jahres.

Was für ein Tor! Tim Civeja vom Karlsruher SC hat im Zweitligaspiel beim VfL Bochum (2:3) einen außergewöhnlichen Treffer erzielt.

In der 50. Minute begann der KSC einen Konter nach einer Ecke der Bochumer, kurz hinter der Mittellinie landete der Ball bei Civeja. Dieser erkannte, dass VfL-Keeper Timo Horn zu weit vor seinem Gehäuse stand, und zog ab.

Tim Civeja (m.) jubelt über sein Tor 1085704897 © IMAGO/STEINSIEK.CH

Der Ball senkte sich in einem hohen Bogen über Horn hinweg in Richtung Tor und schlug oben rechts im Netz ein. Laut Sky traf der 24-Jährige dabei aus einer beeindruckenden Entfernung von 51,6 Metern. Der Treffer markierte die zwischenzeitliche 2:1-Führung für die Karlsruher.

Doch die Freude über Civejas Wahnsinns-Tor hielt nur kurz: Nur drei Minuten später stellte Philipp Hofmann per Abstauber auf 2:2 (53.). Ebenjener Hofmann besorgte auch dank eines abgefälschten Schusses den 3:2-Endstand (90+2.).

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