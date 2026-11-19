Frank Schmidt kann sich nach seiner Zeit beim 1. FC Heidenheim eine neue Herausforderung vorstellen. Der langjährige Erfolgstrainer schließt dabei weder einen anderen Klub in Deutschland noch ein Engagement im Ausland aus.

Frank Schmidt hat sich offen zu seiner beruflichen Zukunft nach dem Ende seiner Amtszeit beim 1. FC Heidenheim geäußert. Zwar will der langjährige Trainer nach dieser Saison zunächst eine Pause einlegen, eine Rückkehr auf die Bank bei einem anderen Verein ist für ihn aber keineswegs ausgeschlossen. Selbst ein Engagement im Ausland kommt für den 52-Jährigen infrage.

„Warum nicht? Mit jedem Jahr in Heidenheim wurde der Stempel auf meiner Stirn größer: Der kann nur Heidenheim, der will nur Heidenheim“, sagte Schmidt bei ran. Dieser Wahrnehmung habe er nie aktiv entgegenwirken können. „Dagegen konnte ich mich nie wehren, weil ich schlecht zwei Vereine gleichzeitig trainieren konnte.“

Frank Schmidt hört nach dieser Saison bei Heidenheim auf Frank Schmidt hört nach dieser Saison bei Heidenheim auf © IMAGO/Sportfoto Rudel

Der scheidende Heidenheim-Coach machte deutlich, dass er sich durchaus noch einmal in einem anderen Umfeld beweisen möchte. „Natürlich kann ich mir vorstellen, noch einmal woanders zu arbeiten. Mir ist bewusst, dass ich nicht einfach alles eins zu eins übertragen kann. Es kommt auf die Konstellation und die Lebensumstände an. Auch das Ausland schließe ich nicht aus.“

Schmidt will sich auf diese Saison fokussieren

Gleichzeitig betonte Schmidt, dass mögliche Zukunftspläne aktuell keine Rolle spielen. „Aber ich will mir jetzt nicht ein Prozent meiner Energie durch Gedanken über die Zukunft nehmen lassen. Mindestens bis zum letzten Spieltag am 23. Mai werde ich darüber keine Gespräche führen. Mein Fokus liegt zu 100 Prozent auf meiner jetzigen Aufgabe.“

Dass Schmidt auch außerhalb Heidenheims ein gefragter Trainer war, bestätigte er ebenfalls. Vor allem in den vergangenen Jahren habe es mehrfach Anfragen anderer Klubs gegeben.

DEINE MEINUNG

„Lange Zeit gab es keine Anfragen, in der jüngeren Vergangenheit schon. Aber die Gespräche begannen meistens mit den Worten: Wir wissen, dass wir keine Chance haben, wollen uns aber nicht vorwerfen lassen, nicht wenigstens gefragt zu haben“, berichtete Schmidt. Trotz des Interesses anderer Vereine habe er seine Haltung nie verändert. „Jeder, der mich kennt, weiß: Wenn ich dem 1. FC Heidenheim mein Wort gegeben habe, stehe ich nicht zur Verfügung.“

Rente ist nicht geplant: „Möchte noch einmal etwas machen“

Nach seinen Angaben blieb es deshalb stets bei Anfragen. „Es gab also einige Anfragen, aber keine Verhandlungen. Ich habe alle abgelehnt.“

Die Tür für eine neue Station im Anschluss an seine geplante Auszeit steht für Schmidt allerdings offen. Zwar wolle er nach der kräftezehrenden Zeit in Heidenheim zunächst Abstand vom Fußball-Alltag gewinnen, an einen endgültigen Abschied vom Trainerberuf denkt er jedoch nicht. „Natürlich möchte ich noch einmal etwas machen. Was das sein wird, hängt auch von den Möglichkeiten ab, die sich ergeben.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.