Kaiserslautern gelingt Wiedergutmachung

Nach der Niederlage im Topspiel gewinnen die Roten Teufel in Osnabrück.

Der 1. FC Kaiserslautern mischt im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter munter mit. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann beim Aufsteiger VfL Osnabrück 1:0 (1:0) und setzte sich in der Spitzengruppe fest. Thierry Tazemeta (55.) traf für die Gäste. Osnabrück muss sich nach einem guten Saisonstart immer mehr nach unten orientieren.

Nach der klaren Niederlage im Topspiel gegen Spitzenreiter Hertha BSC (0:3) war Kaiserslautern um Wiedergutmachung bemüht. Entsprechend dominant begannen die Gäste, im Offensivspiel mangelte es vor der Pause aber an Kreativität und Tempo. Osnabrück setzte auf Konter und hatte durch Adrian Beck die große Chance zur Führung, er scheiterte aber an Torhüter Julian Krahl (9.).

Joker Tazemeta lässt Kaiserslautern jubeln

Kaiserslautern kam mit mehr Schwung aus der Kabine. Paul Joly (46.) verpasste noch die Führung, der eingewechselte Tazemeta machte es neun Minuten später besser. Die Roten Teufel drängten danach auf die Entscheidung.

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