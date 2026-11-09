Am Wochenende hatte der Sportchef noch ein Bekenntnis zum Trainer vermieden. Nun gibt es Rückendeckung.

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat Trainer Florian Kohfeldt trotz der anhaltenden sportlichen Krise das Vertrauen ausgesprochen. Wie die Lilien am Montag mitteilten, sei dies das Ergebnis einer „offenen und umfangreichen Analyse der aktuellen sportlichen Situation“. Der Verein wolle gemeinsam mit Kohfeldt aus der schwierigen sportlichen Lage kommen, derzeit liegen die Hessen mit nur neun Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Darmstadt 98 sei „ein Verein, der für Kontinuität steht“, betonte Präsident Markus Pfitzner. Der „Ernst der Lage“ sei allen „zu einhundert Prozent bewusst“. Deshalb habe man „eine sehr umfassende und kritische Analyse durchgeführt“, aber in „langen und intensiven Gesprächen mit Florian Kohfeldt gemeinsame, klare und konstruktive Lösungen gefunden“. Im Verein eine alle „der Wille, gemeinsam schnell auf die Erfolgsspur zurückzukehren“.

Es gehe in dieser Situation darum, „auch unangenehme Themen anzusprechen und auf den Prüfstand zu stellen. Das haben der Trainer und ich in aller Offenheit getan“, ergänzte Sport-Geschäftsführer Paul Fernie. Es herrsche „bei beiden eine große Unzufriedenheit über die derzeitige tabellarische Lage. Gleichzeitig eint uns das Vertrauen in unsere Mannschaft und ihr Potenzial, das es auszuschöpfen gilt.“ Deshalb sei er weiter von Kohfeldts „akribischer Arbeit überzeugt“, betonte Fernie.

Diese Art von Gesprächen wünsche man „selbstverständlich niemand“, sagte Kohfeldt selbst: „Gleichzeitig sind sie für mich aber ein absolutes Zeichen von Stärke und einer Haltung, die der SV Darmstadt 98 vertritt.“ Die Gespräche seien „von Energie geprägt“ gewesen, führte der Coach aus: „Ich spüre das Vertrauen des gesamten Vereins und freue mich unheimlich darauf, meine Mannschaft auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten.“