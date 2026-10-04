Luke Humphries verwundert beim World Grand Prix mit einer Wunde, die auf seiner Stirn unübersehbar ist. Das steckt dahinter.

Luke Humphries spielt beim World Grand Prix (JETZT LIVE im TV auf SPORT1) im Finale gegen Gerwyn Price – rund um den Engländer gibt es ein ungewöhnliches Thema: Woher stammt die Wunde auf seiner Stirn? Nach anfänglichen Rätselraten der Experten und Spekulationen im Internet wurde der 31-Jährige nach seinem Sieg gegen Dave Chisnall im Sechzehntelfinale auf der Pressekonferenz darauf angesprochen.

„Ich hätte wirklich gerne eine tolle Geschichte erzählt, wie ich fünf Typen in die Flucht geschlagen habe und sie dabei schlechter weggekommen sind als ich“, begann Humphries humorvoll und führte weiter aus: „Leider habe ich diese tolle Geschichte nicht. Ich habe am Dienstag für ‚Bullseye‘ gedreht, bin am Mittwoch mit einem riesigen Ausschlag an der Seite meines Kopfes aufgewacht, und es wurde immer schlimmer, bis sich schließlich Krusten gebildet haben.“

Luke Humphries mit einer großen Schramme auf der Stirn Luke Humphries mit einer großen Schramme auf der Stirn © IMAGO/Action Plus

Darts: Humphries geht es „völlig gut“

Er verriet, dass er für den Dreh geschminkt wurde und seine Haut auf die Schminke wohl allergisch reagiert habe, ganz sicher sei er allerdings nicht: „Ich war noch nicht beim Arzt, aber es sieht einfach so aus, als hätte ich allergisch auf das reagiert, was sie mir im Gesicht aufgetragen haben. Mir geht es völlig gut.“

Im Sechzehntelfinale gegen Dave Chisnall setzte sich „Cool Hand Luke“ mit 2:0 in Sätzen gegen seinen englischen Kontrahenten durch (3:1, 3:1 in Legs). Humphries brachte es im Double-in-Modus auf einen Drei-Dart-Average von 80,41 und verwandelte seinen zweiten Matchdart zum Sieg in die Doppel-4.

Glänzen konnte er im zweiten Satz mit einem 109er-Finish zum zwischenzeitlichen 2:1 in Legs, ehe er in der Folge den Deckel draufmachte. Vor allem bei seiner Checkout-Quote ließ der Engländer noch Luft nach oben und traf nur sechs seiner 23 Versuche (26,09 Prozent) ins Ziel. Im Achtelfinale besiegte Humphries den Niederländer Jermaine Wattimena mit 3:0. Im Viertelfinale ließ er Niels Zonneveld (ebenfalls aus den Niederlanden) keine Chance (3:0).

Am Samstag setzte sich Humphries dann im Halbfinale mit 5:3 in Sätzen gegen seinen Landsmann James Wade durch – und trifft im Finale auf Gerwyn Price.