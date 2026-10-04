Darts World Grand Prix heute live im Free-TV und Stream: Finale mit Price und Humphries

Wer gewinnt den Darts World Grand Prix und damit 150.000 Pfund? Im Finale kämpfen die früheren Weltmeister Luke Humphries und Gerwyn Price um den Titel. SPORT1 zeigt das Turnier live und kostenlos.

Am Sonntag steigt der große Showdown des PDC World Grand Prix in der Mattioli Arena. Das Finale in Leicester können Sie ab 19.30 Uhr live im Free-TV auf SPORT1 und im Stream auf SPORT1.de verfolgen.

Im Duell der beiden Ex-Weltmeister trifft Gerwyn Price auf Luke Humphries, der mit seinem Finaleinzug Historisches geschafft hat. Im Halbfinale setzte er sich mit 5:3 gegen James Wade durch und avancierte damit zum ersten Spieler, der viermal hintereinander das Finale erreicht hat. Price siegte mit 5:2 gegen Nathan Aspinall.

So können Sie den Darts World Grand Prix in Leicester heute live verfolgen:

bd77f4e84378883321c29d61f1f712ec981cf62c Im Finale des PDC Darts Grand Prix spielen Luke Humphries und Gerwyn Price am Sonntagabend um den Titel © IMAGO/Action Plus

Humphries oder Price: Wer holt seinen zweiten Titel?

Die beiden Engländer kämpfen jeweils um ihren zweiten Titel. Bereits im Jahr 2023 standen sich die beiden im Finale gegenüber: Damals siegte Humphries gegen Price, der das Turnier 2020 für sich entscheiden konnte.

Gespielt wird im Format Best of 11 Sets – wer zuerst sechs Sätze gewinnt, holt den Turniersieg. Jeder Satz wird im Modus Best of 5 Legs (3 Gewinnlegs pro Satz) ohne Tie-Break ausgetragen.

Die absolute Besonderheit bei diesem Turnier ist der Double-In/Double-Out-Modus: Jedes Leg von 501 Punkten muss zwingend mit einem Treffer in ein Doppelfeld begonnen und beendet werden.