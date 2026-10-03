Zoff nach Darts-Fight: Price stichelt gegen Aspinall

Der Waliser Gerwyn Price greift nach seinem zweiten Titel bei dem Major-Turnier, bei dem im ungewöhnlichen Modus "Double in, Double out" gespielt wird. Nach dem Spiel kritisiert er seinen Gegner Nathan Aspinall.

Gerwyn Price greift nach seinem zweiten Titel beim World Grand Prix.

Der walisische Dartsprofi setzte sich am Samstagabend in Leicester 5:2 in Sätzen gegen den Engländer Nathan Aspinall durch und zog in das Finale des Major-Events ein, bei dem im ungewöhnlichen Modus „Double in, Double out“ gespielt wird.

Gerwyn Price hat sich am Verhalten von Nathan Aspinall gestört Gerwyn Price hat sich am Verhalten von Nathan Aspinall gestört © IMAGO/Action Plus

Darts: Price kritisiert Gegner Aspinall

Nach dem Spiel verlor Finalist Price noch ein paar kritische Worte in Richtung seines Gegners. Im Mittelpunkt der Kritik stand Aspinalls Verhalten gegenüber des Publikums in Leicester: „Nathan hat sich ein bisschen über die Zuschauer beschwert, aber die Leute waren auf seiner Seite. Ich war 3:0 vorne und habe ihm hinter der Bühne gesagt: ‚Nathan, die sind doch auf deiner Seite. Hör auf dich zu beschweren und spiele Darts.‘ Da war ich ein bisschen sauer auf ihn“, sagte Price im Interview mit Sky Sports.

Aspinall habe offenbar nicht den Support der Zuschauer bekommen, den er sich als Lokalmatador erhofft habe. „Er hat das beklagt und da war ich nicht glücklich darüber. Ich bin ein großer Freund von ihm, aber manchmal musst du einfach Darts spielen. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, verlierst du.“

On Aspinalls Klage das Spiel von Price beeinflusst habe? „Ja hat es. Als die Zuschauer für ihn waren, dachte ich mir: Du kannst jetzt nicht so weiterspielen. Ich bin stolz, gewonnen zu haben. Ich bin ein guter Freund von ihm, aber du musst den Kopf hochnehmen, wenn du verlierst.“

DEINE MEINUNG

Am Sonntag trifft Price auf den Weltranglistendritten Luke Humphries oder dessen englischen Landsmann und zweimaligen Sieger James Wade. Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 150.000 Pfund (rund 176.000 Euro). Für Price ist es bereits die vierte Finalteilnahme beim World Grand Prix, nach seinem Triumph vor sechs Jahren verlor er 2021 und 2023 das Endspiel.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)