In Wolverhampton werden die letzten beiden Plätze im Halbfinale vergeben. Neben drei großen Namen um Michael van Gerwen kämpft auch ein Underdog um einen Platz unter den letzten Vier.

Der Grand Slam of Darts (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) geht in die heiße Phase. Am Samstagabend stehen in Wolverhampton die letzten beiden Viertelfinals an, darunter auch das Duell zwischen Michael van Gerwen und Tom Sykes.

Der Engländer hatte am Donnerstag den Weltranglistenzweiten Luke Humphries aus dem Turnier geworfen und kämpft gegen van Gerwen nun um den Einzug ins Halbfinale des Major-Turniers (LIVE auf SPORT1) .

Darts heute live: So verfolgen Sie den Grand Slams of Darts

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1

Alle Infos: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Michael van Gerwen steht unter den letzten Acht Michael van Gerwen steht unter den letzten Acht © IMAGO/Every Second Media

Grand Slam of Darts: Kracher-Viertelfinale van Veen vs. Aspinall

Sykes und van Gerwen eröffnen um 20.15 Uhr den Abend, danach kommt es zum namenhaften Aufeinandertreffen von Vizeweltmeister Gian van Veen und Nathan Aspinall (ca. 22 Uhr). Beide hatten das Viertelfinale dank eines Sieges über einen deutschen Darts-Star erreicht: Aspinall besiegte Gabriel Clemens (10:7), van Veen warf die deutsche Nummer eins Martin Schindler aus dem Turnier (10:7).

In der Runde der letzten Acht erhöht sich die Distanz auf Best of 31 Legs, es werden also 16 Legs für den Halbfinaleinzug benötigt. Vor allem für Sykes, der bisher kaum große TV-Turniere gespielt hat, dürfte dies ein ungewohnt langer Modus sein. Vor der Turnier lag Sykes gerade mal auf Rang 81 der Weltrangliste.

2:20 SPORT1 Thriller! Underdog sorgt für nächste Sensation

Der Grand Slam ist das vorletzte Major-Turnier vor der WM (ab dem 11. Dezember LIVE auf SPORT1), ehe Ende November noch die Players Championship Finals folgen. Die Halbfinals in Wolverhampton werden am Sonntagnachmittag ausgetragen, ehe am Abend der neue Champion ermittelt wird.

Viertelfinale: Die Spiele am Samstag