Nathan Aspinall steht beim Grand Slam of Darts im Viertelfinale. Den Titel will der Engländer seinem schwer kranken Großvater widmen.

Nathan Aspinall spielt beim Grand Slam of Darts (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) für seinen schwer kranken Großvater. Nach seinem 10:7-Erfolg gegen Gabriel Clemens im Achtelfinale am Donnerstagabend in Wolverhampton verriet der Engländer, was ihn bei seinem Titelangriff antreibt.

Demnach liegt sein Großvater derzeit im Krankenhaus. Am Mittwoch stattete Aspinall diesem einen Besuch ab: „Ich habe ihm gesagt, er soll weiterkämpfen und dafür sorgen, dass ich ihm am Montag den Pokal bringen kann“, wird der Dartsprofi von onlinedarts.com zitiert.

Nathan Aspinall spielt für seinen erkrankten Großvater Nathan Aspinall spielt für seinen erkrankten Großvater © IMAGO/Every Second Media

Über seinen Großvater ergänzte Aspinall: „Er ist ein Spaßvogel, ein fröhlicher Mensch. Aber es geht ihm schlecht, und ich werde dieses Turnier für ihn gewinnen.“

Grand Slam of Darts: Aspinall zollt Clemens Respekt

Den Platz unter den letzten acht Spielern musste sich Aspinall gegen Clemens hart erarbeiten. Nach eigener Einschätzung war er auf dem Papier Favorit, doch der Deutsche überraschte ihn mit seiner Leistung. „Der Druck, den er heute Abend auf mich ausgeübt hat – wow. So einen Druck habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespürt“, meinte Aspinall.

Dabei startete der Engländer mit einer 2:0-Führung, ehe Clemens drei Legs in Folge gewann. Nach zehn Legs stand es 5:5, später setzte sich Aspinall ab. Zu seinen wichtigen Momenten zählten Checkouts über 72 und 170 Punkte.

„Ich war in einem Spiel lange, lange nicht mehr so nervös“, räumte Aspinall ein. Die beiden hohen Finishes unter Druck seien für ihn wichtiger als sein Average: „Ich bin stolz darauf, wie ich damit umgegangen bin.“

Am Samstag trifft Aspinall beim Grand Slam of Darts im Viertelfinale auf Gian van Veen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.