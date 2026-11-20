Luke Humphries scheidet beim Grand Slam of Darts aus. Offenbar begleitete ihn eine Verletzung auf der Bühne.

Spielte Luke Humphries sein Achtelfinale beim Grand Slam of Darts (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) mit einer Verletzung? Der Engländer verlor ein hochklassiges und spannendes Duell mit seinem Landsmann Tom Sykes knapp mit 9:10 im Decider und ließ im Anschluss aufhorchen.

„Ich bin so stolz darauf, wie ich heute Abend gespielt habe. Vor allem angesichts dessen, was ich in den letzten 48 Stunden wegen meiner Verletzung durchgemacht habe. Ich habe wirklich alles gegeben“, schrieb der 31-Jährige auf dem Kurznachrichtendienst X.

Luke Humphries spielte offenbar mit einer Verletzung Luke Humphries spielte offenbar mit einer Verletzung © IMAGO/Action Plus

Was Humphries dabei genau beschäftigte, ließ er jedoch offen. Seit Oktober fällt er mit einer Wunde, die mittlerweile zu einer Narbe geworden ist, auf der Stirn auf. Humphries hatte sich für einen TV-Dreh schminken lassen und wohl allergisch darauf reagiert. Ob die Verletzung damit zusammenhängt, ist unklar.

Humphries verteilt Lob an seinen Gegner

Humphries fand in seiner Nachricht auch Anerkennung für seinen Gegner: „Gut gemacht, Tom Sykes, eine absolut fantastische Leistung!!“, lobte er trotz der Niederlage. „Ich wünsche allen viel Erfolg für den Rest des Turniers“, fügte er zum Ende an.

Ab Freitag starten in Wolverhampton die Viertelfinal-Partien. Mit Niko Springer ist auch noch ein Deutscher dabei, er trifft auf Gerwyn Price. Neben Humphries ist das frühe Aus von Titelverteidiger und Weltmeister Luke Littler die wohl größte Sensation.