Niko Springer spielt im Viertelfinale des Grand Slam grandiose Darts, scheitert jedoch hauchzart an Gerwyn Price.

Niko Springer muss trotz einer formidablen Leistung beim Grand Slam of Darts (bis Sonntag LIVE im TV auf SPORT1) die Koffer packen. Im Viertelfinale ärgerte der Deutsche Gerwyn Price lange, zog am Ende aber mit 15:16 in Legs den Kürzeren.

Der Waliser hatte die Partie weitgehend im Griff, ließ Springer in der Endphase jedoch wieder herankommen. Der Decider, den der Deutsche anwarf, musste die Entscheidung bringen.

Niko Springer leidet nach seinen vergebenen Matchdarts Niko Springer leidet nach seinen vergebenen Matchdarts © IMAGO/Every Second Media

Im letzten Leg vergab Springer zwei Matchdarts auf der Doppel-8 und der Doppel-4, ehe Price auf die Doppel-12 vollendete.

Springer knackt Clemens‘ 180er-Rekord

Dabei warf der „Meenzer Bub“ 16 180er – mehr als je ein Deutscher zuvor bei dem Major-Turnier in Wolverhampton. Gabriel Clemens hielt den vorherigen Bestwert mit zehn Maxima lediglich einen Tag.

Springer spielte im Scoring auf Augenhöhe mit Price, in Sachen Timing und Coolness im Checkout konnte er jedoch nicht immer mit dem Routinier aus Wales mithalten. Erst in der Endphase drehte sich dieser Umstand und Springer nutzte die Fehler des „Iceman“ – nur im Decider war es wieder andersherum.

Am Ende stand die deutsche Nummer zwei bei 97,72 Punkten im Drei-Dart-Average und 34,88 Prozent auf Doppel, Price kam auf 97,94 Punkte und 33,33 Prozent.

Springer mit Rückenwind zur Darts-WM

Springer verpasste damit das erste Major-Halbfinale seiner Karriere denkbar knapp. Auch in einem Viertelfinale war er zuvor nie gestanden. Für die Players Championship Finals und die WM (ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1) dürfte ihm das Abschneiden beim Grand Slam mächtig Rückenwind geben – auch wenn die Matchdarts gegen Price nicht gefallen sind.

Experte Robert Marijanovic sprach bei SPORT1 von „einem sensationellen Turnier“ von Springer. Im Achtelfinale hatte er Ex-Weltmeister Rob Cross bezwungen, in der Gruppenphase Adam Sevada und Wessel Nijman hinter sich gelassen.

DEINE MEINUNG

Im ersten Viertelfinale am Freitagabend hatte Kevin Doets im niederländischen Duell Jermaine Wattimena mit 16:7 bezwungen. Im Halbfinale am Sonntagnachmittag fordert er Price.

1:48 SPORT1 Niederländer-Duell wird zur klaren Angelegenheit

Am Samstag kämpfen Tom Sykes und Michael van Gerwen sowie Gian van Veen und Nathan Aspinall um die weiteren Semifinalplätze.