Im Viertelfinale ist für den letzten Deutschen Endstation. Der 26-Jährige nimmt aber einen Rekord und ganz viel Mut für die nächsten Turniere mit.

Niko Springer ist als letzter Deutscher beim Grand Slam of Darts (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) auf dramatische Weise ausgeschieden – aber Sieger Gerwyn Price gab selbst zu, dass es haarig war.

„Ich hatte Glück, dass ich es durch dieses Spiel geschafft habe“, erklärte der Waliser nach seinem knappen 16:15-Sieg im Decider bei Sky: „Ich habe so viele Chancen verpasst. Ich habe Doppel nach Doppel verspielt. Jetzt freue ich mich, aber hätte ich das Spiel verloren … Das war ein Spiel, das man nicht verlieren sollte. Zum Anschauen war es sicher gut.“

Grand Slam of Darts: Springer war der letzte Deutsche

Der 26 Jahre alte Springer unterlag in seinem ersten Major-Viertelfinale in Wolverhampton dem dreimaligen Turniersieger Price. Dieser trifft im Halbfinale am Sonntagnachmittag nun auf Kevin Doets. Die beiden weiteren Halbfinalisten spielen am Samstag noch Tom Sykes gegen Michael van Gerwen und Gian van Veen gegen Nathan Aspinall aus.

Beim prestigeträchtigen Turnier geht es um ein Preisgeld von einer Million Pfund, der Sieger streicht 200.000 Pfund ein. Aus deutscher Sicht waren vor Springer bereits Vize-Europameister Martin Schindler (7:10 gegen van Veen) und der frühere WM-Halbfinalist Clemens (7:10 gegen Aspinall) im Achtelfinale sowie Jan Schmidt, Überraschungsfinalist bei der Junioren-WM, in der Vorrunde ausgeschieden.