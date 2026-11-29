Klarer hätte das deutsche Duell nicht enden können

Klarer hätte das deutsche Duell nicht enden können

2:09 Klarer hätte das deutsche Duell nicht enden können

Martin Schindler steht bei den Players Championship Finals im Viertelfinale - geht der Höhenflug der deutschen Nummer eins noch weiter? Hier gibt es alle Infos zur heutigen Titelentscheidung.

Für Martin Schindler ist der Traum vom Major-Titel weiterhin intakt. Der beste deutsche Dartspieler hat bei den Players Championship Finals in Minehead erstmals in seiner Karriere das Viertelfinale erreicht und gehört damit zu den letzten acht verbliebenen Teilnehmern des prestigeträchtigen Turniers.

Nun trifft „The Wall“ auf den Niederländer Niels Zonneveld. Los geht es um 14.15 Uhr. Sollte Schindler auch diese Hürde meistern, würde im Halbfinale am Sonntagabend entweder der Engländer Stephen Bunting oder Überraschungsmann Tommy Morris warten.

Martin Schindler steht im Viertelfinale der Players Championship Finals Martin Schindler steht im Viertelfinale der Players Championship Finals © IMAGO/Action Plus

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Der 30-jährige Schindler startete mit einem 6:4-Erfolg gegen den Engländer Charlie Manby in das Turnier. In der zweiten Runde musste der Deutsche deutlich härter arbeiten, setzte sich aber in einem engen Duell mit 6:5 gegen Cameron Menzies durch und zog ins Achtelfinale ein.

Dort wartete mit Gabriel Clemens ein Landsmann. Im deutschen Duell behielt Schindler die Nerven und gewann mit 10:9 im entscheidenden Leg. Durch diesen Erfolg erreichte er erstmals die Runde der letzten Acht bei den Players Championship Finals.

Das Viertelfinale im Überblick: