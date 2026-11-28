Im engen Duell mit "Kumpel" Gabriel Clemens behält der Strausberger die Nerven. Am Sonntag stehen die finalen Runden an.

Dartsprofi Martin Schindler hat bei den Players Championship Finals mit einem Sieg gegen „Kumpel“ Gabriel Clemens das Viertelfinale erreicht. Im spannenden deutschen Achtelfinale setzte sich der Vize-Europameister mit 10:9 gegen den früheren WM-Halbfinalisten durch und trifft bei der WM-Generalprobe im englischen Minehead am Sonntagnachmittag nun auf den Niederländer Niels Zonneveld.

Auf der kleineren Bühne zwei im Butlin’s Ressort zog Schindler, der insgesamt starke zehn 180er warf, früh im Match davon (6:2). Clemens aber kam zurück, holte fünf Legs in Folge – doch Schindler behielt im Decider mit Anwurf die Nerven. 2023 hatte Clemens mit seinem Halbfinaleinzug für den bislang größten deutschen Erfolg beim Major-Turnier in Minehead gesorgt.

Am Nachmittag hatte Schindler in der zweiten Runde gegen Cameron Menzies zuvor vier Matchdarts überstanden und ein 1:5 noch in ein 6:5 gedreht. Die beiden anderen deutschen Teilnehmer Niko Springer (4:6 gegen Zonneveld) und Max Hopp (5:6 gegen Stephen Bunting) waren am Freitag in der ersten Runde gescheitert. Weltmeister und Titelverteidiger Luke Littler hatte die Qualifikation über die 34 Players-Championship-Turniere in diesem Jahr verpasst.

Am Finaltag finden zunächst die Viertelfinals am Nachmittag, am Abend dann die Halbfinals und das Endspiel statt. Der Sieger beim letzten Härtetest für das Jahreshighlight im Londoner Ally Pally (11. Dezember 2026 bis 3. Januar 2027) streicht 130.000 Pfund Preisgeld ein, insgesamt werden 750.000 ausgeschüttet.

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Aus deutscher Sicht steht am Sonntag dazu noch ein weiteres Highlight an: Jan Schmidt (22) kämpft gegen den Engländer Cam Crabtree um den WM-Titel bei den Junioren. Das Finale findet zwischen den Halbfinals und dem Endspiel der Profis statt, Schmidt ist nach Hopp (2015/Weltmeister) und Schindler (2018/Vizeweltmeister) der dritte deutsche Finalteilnehmer.