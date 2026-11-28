Martin Schindler steht im Viertelfinale der Players Championship Finals. Er gewinnt das deutsche Darts-Duell gegen Gabriel Clemens. Am Sonntag trifft Schindler auf einen Niederländer.

Das Viertelfinale ist gebucht! Martin Schindler ist am Finaltag der Players Championship Finals in Minehead mit dabei. Im deutschen Duell gegen Gabriel Clemens hat sich der Strausberger am Samstagabend mit 10:9 in den Legs durchgesetzt.

Die deutsche Nummer eins spielte einen Average von 92,72 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von nur 27,78 Prozent. Das Scoring von Clemens war auf einem ähnlichen Niveau (90,26), doch auch er hatte mit Doppelproblemen zu kämpfen (34,62 Prozent) – zwischenzeitlich stand er bei 3/15, wodurch er mit 2:6 zurücklag.

Martin Schindler setzt sich im deutschen Duell gegen Gabriel Clemens durch Martin Schindler setzt sich im deutschen Duell gegen Gabriel Clemens durch © Taylor Lanning/PDC

Deutsches Duell wird zum Krimi

Doch anschließend zeigte sich Clemens treffsicherer und er konnte fünf Legs in Folge gewinnen. Dadurch ging er erstmals in der Partie in Führung. Im 14. Leg des deutschen Duells konnte Schindler den Lauf seines Landsmannes stoppen und zum 7:7 ausgleichen.

Das Spiel entwickelte sich in der Crunchtime zu einem Krimi. Schindler bewies Nervenstärke und konnte die Partie letztlich für sich entscheiden. Sein Viertelfinal-Gegner steht bereits fest: Am Sonntagmittag trifft er auf den Niederländer Niels Zonneveld.

Deutscher kann Jugend-Weltmeister werden

Am Finaltag finden zunächst die Viertelfinals am Nachmittag, am Abend dann die Halbfinals und das Endspiel statt. Der Sieger beim letzten Härtetest für das Jahreshighlight im Londoner Ally Pally (11. Dezember 2026 bis 3. Januar 2027 LIVE auf SPORT1) streicht 130.000 Pfund Preisgeld ein, insgesamt werden 750.000 ausgeschüttet.

Aus deutscher Sicht steht am Sonntag dazu noch ein weiteres Highlight an: Jan Schmidt (22) kämpft gegen den Engländer Cam Crabtree um den WM-Titel bei den Junioren. Das Finale findet zwischen den Halbfinals und dem Endspiel der Profis statt, Schmidt ist nach Hopp (2015/Weltmeister) und Schindler (2018/Vizeweltmeister) der dritte deutsche Finalteilnehmer.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)