Martin Schindler gelingt bei den Players Championship Finals eine irre Aufholjagd. Im Achtelfinale kommt es nun zum deutschen Duell.

Irre Aufholjagd von Martin Schindler! Die deutsche Nummer eins setzte sich in der 2. Runde der Players Championship Finals denkbar knapp mit 6:5 in den Legs gegen Cameron Menzies durch. Dabei lag Schindler bereits mit 1:5 hinten.

Doch „The Wall“ gab sich nicht auf und schnappte sich fünf Legs in Folge zum Matchgewinn. Im Decider hatte Menzies sogar noch die Gelegenheit, mit dem Big-Fish die Partie zu entscheiden, verpasste jedoch den Dart auf das Bullseye. Glück für Schindler, der gleich seinen ersten Matchdart auf der Doppel-20 verwandeln konnte.

Martin Schindler feierte ein furioses Comeback Martin Schindler feierte ein furioses Comeback © IMAGO/Every Second Media

Der Strausberger spielte am Ende 96,72 Punkte im Drei-Dart-Average und verwandelte 42,86 Prozent seiner Versuche auf die Doppel. Menzies kam auf 92,74 Punkte im Schnitt und eine Doppelquote von 33,33 Prozent.

Deutsches Duell mit Clemens im Achtelfinale

Mit dem Sieg machte Schindler das deutsche Duell im Achtelfinale perfekt. Zuvor hatte sich schon Gabriel Clemens das Ticket für die Runde der letzten 16 gesichert. Gegen den Engländer Henry Coates, der am Vorabend noch den Topgesetzten Wessel Nijman bezwungen hatte, setzte sich „Gaga“ souverän mit 6:3 in den Legs durch. Für die beiden Deutschen geht es noch am Samstagabend weiter, ab 20 Uhr beginnt die Abendsession.

Nach dem ersten Leg-Gewinn zum 1:0 geriet Clemens etwas ins Schwimmen und lief einem 1:3-Rückstand hinterher. Für den Saarländer wohl der benötigte Weckruf, denn der German Giant zeigte nun seine Klasse. Bis zum 6:3-Endstand gab er kein einziges Leg mehr ab, lieferte zwischendrin starke zwölf- und Dreizehn-Dart-Finishes. Am Ende spielte Clemens einen Average von 95,75 Punkten und eine Doppelquote von 35,29 Prozent.

Die Players Championship Finals sind das letzte Major-Turnier vor der Weltmeisterschaft (alle Spiele ab dem 11. Dezember im TV und Stream auf SPORT1) und gelten somit auch als Generalprobe für den Showdown im Londoner Alexandra Palace.