Ratiopharm Ulm scheitert im BBL-Pokal überraschend gegen Phoenix Hagen. Der Meister von 2023 unterlag in eigener Halle dem Liga-Schlusslicht. Hagen setzte sich dank einer starken Offensivleistung durch.

Bundesliga-Rückkehrer Phoenix Hagen ist überraschend ins Viertelfinale des BBL-Pokals eingezogen.

Schlusslicht Hagen düpiert Ulm

Das Schlusslicht der Liga gewann bei ratiopharm Ulm 107:98 (45:45). Tyler Polley markierte 22 Punkte für Hagen, das mit nur zehn Spielern zum Meister von 2023 gereist war und den Favoriten in dessen Halle düpierte.

„Über die gesamten 40 Minuten haben wir keinen Weg gefunden, Stops zu kreieren und diese heiß gelaufene Offensive aufzuhalten. Am Ende waren wir heute nicht tough genug. Hagen war uns in jeder umkämpften Statistik überlegen“, sagte Ulms Headcoach Ty Harrelson.

Sein Amtskollege Chris Harris erklärte: „Wir freuen uns tierisch über den Erfolg, viel wichtiger ist aber, dass wir heute als Team einen wesentlichen Schritt nach vorn gemacht haben.“