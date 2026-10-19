Nach dem Sieg im Pokalspiel trifft der Welt- und Europameister am Wochenende mit dem FC Bayern erneut auf seinen früheren Klub aus Hamburg.

Nach der erfolgreichen Rückkehr in die Heimatstadt freute sich Justus Hollatz schon auf das nächste Familienduell. „Wir sehen sie in einer Woche wieder. Bis dahin kann ich ein bisschen angeben“, sagte der Basketballprofi des FC Bayern am Dyn-Mirko nach dem Sieg im Achtelfinale des BBL-Pokals bei den Veolia Towers Hamburg, für die sein älterer Bruder Jacob (27) als Assistenzcoach arbeitet. Schon am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) stehen sich beide beim Ligaspiel in München erneut gegenüber.

Hollatz glänzt bei Hamburg-Rückkehr

Nationalspieler Justus Hollatz, Welt- und Europameister, hatte von 2018 bis 2022 in seiner Geburtsstadt für die Towers gespielt. Über CB Breogán/Spanien und Anadolu Istanbul/Türkei ging es 2025 zu den Bayern. Beim Duell am Sonntag in Hamburg, das die Bayern klar gewannen (85:63), war die ganze Familie dabei. „Oma, Opa, Mama, Papa, meine anderen Geschwister sind auch alle hier“, sagte Hollatz nach dem besonderen Spiel.

Mit starken fünf Steals und acht Punkten trug der 25-Jährige seinen Teil zum Favoritensieg bei. „Wir sind mit dem richtigen Mindset rausgekommen“, sagte Hollatz und dachte schnell an das nächste Aufeinandertreffen mit den Hamburgern am Wochenende: „Vielleicht revanchieren sie sich dann.“