Auch ohne Jungstar Jack Kayil schaltet der Meister den Pokalsieger aus.

Erst musste Alba Berlin kurzfristig das Aus von Jungstar Jack Kayil verkraften, dann im Pokal bestehen – es gelang. „Wir wissen, dass wir nicht immer unseren besten Basketball spielen können“, sagte Trainer Pedro Calles nach dem Achtelfinalsieg des deutschen Meisters gegen den Titelverteidiger aus Bamberg, „aber wir müssen bis zur letzten Minute und um jeden Ballbesitz kämpfen.“

Alba siegt trotz Kayil-Ausfall

Acht Monate nach der Finalniederlage gegen die BMA365 Bamberg Baskets setzte sich Alba im nächsten Pokalduell mit 83:71 (33:41) durch, auch ohne Nationalspieler Kayil, der wegen einer Muskelverletzung in der Wade mehrere Wochen ausfällt. „Uns war klar, dass wir Jacks Qualitäten als Team auffangen müssen. Das ist uns gut gelungen“, sagte Kapitän Jonas Mattisseck, „auch in schwierigen Phasen sind wir unserem Spiel treu geblieben.“

Neuzugang Yankuba Sima, erst am Freitag aus Valencia gekommen, gab sein Debüt und erhielt ein Lob von Mattisseck: „Gerade defensiv hat Yankuba mit seiner Präsenz unter dem Korb und seinem Shotblocking einen wichtigen Beitrag geleistet.“ Topscorer bei Alba war Justin Bean (20 Punkte).

Sonntag: Heimspiel gegen Krisen-Ulm

Nach dem schwachen Start in der Liga mit zwei Siegen und drei Niederlagen geht es für die Berliner am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) mit einem Heimspiel gegen ratiopharm Ulm weiter, das ebenfalls Probleme hat und die gleiche Bilanz aufweist.

Im BBL-Pokal spielt Alba am 12. oder 13. Dezember bei Aufsteiger Phoenix Hagen. Nur ein Sieg fehlt noch zur Qualifikation für das Final Four in München (20./21. Februar 2027).