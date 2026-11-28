WWE-Star Bronson Reed ist im Alter von 38 Jahren gestorben. "Medizinische Komplikationen" nach einer Verletzung im Ring haben den Australier aus dem Leben gerissen.

Am Tag vor einem der wichtigsten WWE-Events des Jahres ist die weltgrößte Wrestling-Liga von einer Tragödie erschüttert worden: Bronson Reed ist tot.

Wie WWE am Freitag bekanntgab, ist Jermaine Haley, wie das athletische Schwergewicht bürgerlich hieß, infolge „medizinischer Komplikationen“ verstorben. Der Australier wurde nur 38 Jahre alt.

Reed hatte sich zu Beginn des Monats bei dem Event Crown Jewel in Saudi-Arabien verletzt und war seitdem in medizinischer Behandlung.

Die schockierende Nachricht seines Todes kam auf den Tag genau zwei Monate nach der Tragödie um AEW-Wrestler Pac (bei WWE bekannt als Neville), der am 27. September infolge eines schweren Asthmaanfalls plötzlich verstorben war. Reed hinterlässt eine schwangere Ehefrau und eine junge Tochter.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today.



Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. pic.twitter.com/5ttxdSi3kb — WWE (@WWE) November 28, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Bronson Reed tot: WWE unter Schock

Der im Independent-Bereich als Jonah Rock oder nur als Jonah bekannte Reed stand seit 2022 zum zweiten Mal unter WWE-Vertrag und hatte dort zuletzt eine größere Rolle als Teil der Gruppierung The Vision mit Bron Breakker, Logan Paul, Austin Theory, Maxxine Dupri und Manager-Legende Paul Heyman gespielt.

Reed war in den vergangenen beiden Jahren in Fehden mit den Topstars Roman Reigns und Seth Rollins involviert, ehe er zu Beginn des Jahres zum wiederholten Mal von Verletzungspech erwischt wurde und einen Bizepsriss erlitt.

Erst Anfang September hatte Reed sein Comeback gefeiert – körperlich stark verändert: Er hatte sich rund 45 Kilo seines vorherigen Kampfgewichts von etwa 165 kg abtrainiert.

Schwere Verletzungen bei Crown Jewel

Reed bestritt seitdem eine Fehde mit dem jungen Shootingstar Oba Femi, die auch Anfang November bei Crown Jewel in Riad vorangetrieben wurde, als er und Femi sich ein Tag-Team-Titelmatch von The Vision gegen Penta und Je’Von Evans einmischten.

In einer geplanten Einlage wurde Reed damals von Femi von der Einmarschbühne durch einen präparierten Tisch geworfen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erlitt Reed dabei mehrere Rippenbrüche und eine Risswunde an der Niere.

DEINE MEINUNG

Reed wurde laut WWE-Angaben in ein Krankenhaus eingeliefert. Er musste operiert werden und für eine Weile in Saudi-Arabien verbleiben. Die Situation war brisant, denn es war nicht unumstritten, dass WWE die Veranstaltung trotz des kriegerischen Konflikts Saudi-Arabiens mit der jemenitischen Huthi-Miliz durchzog – während diverse andere Sportveranstaltungen in Saudi-Arabien wie der Six Kings Slam im Tennis verschoben wurden.

Am 17. November folgten Medienberichte, dass Reed wieder in den USA sei und seine Reha dort fortsetze. Wie genau sich Reeds medizinische Situation zuletzt dargestellt hatte, ist unklar. Reeds eigene Social-Media-Accounts waren seit der Verletzung stumm geblieben.

WWE und andere Ligen kondolieren

„Jermaine war eine überlebensgroße Erscheinung in der WWE, aber noch wichtiger: Er war ein großartiger Mensch, ein hingebungsvoller Familienvater und ein beliebter Kollege“, teilte WWE mit und sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus.

Die aktuelle Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown in der Nacht begann mit einer Grafik und einem Statement zu Reeds Tod. Weil die Sendung voraufgezeichnet war, gab es während der Show keine weiteren Tirbutgesten – was bei den Survivor Series in der Nacht in Houston nachgeholt werden dürfte.

Kevin Owens pays an emotional tribute to Bronson Reed at today’s WWE live event.



(Matt Kempke | YouTube) pic.twitter.com/E2Dvv22WVl — EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) November 28, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Bei einem Live-Event in Athens am Freitag wurde Reed von WWE mit dem üblichen „Ten Bell Salute“ gewürdigt, bei dem zu seinen Ehren zehnmal die Ringglocke geläutet wurde. WWE-Kollege Kevin Owens hielt eine Ansprache für Reed – ebenso wie Penta bei einer parallel laufenden Veranstaltung der mexikanischen WWE-Partnerliga AAA.

Auch AEW und diverse Ligen, bei denen Reed früher aktiv war (TNA, NJPW, NOAH) bekundeten ihr Beileid.