Thea Hail, Nachwuchsstar von WWE, ist an kreisrundem Haarausfall erkrankt - und setzte nun vor laufender Kamera in einem emotionalen Auftritt ein bewegendes Zeichen.

Eine einschneidende Krankheitsdiagnose hat das Leben der jungen WWE-Wrestlerin Thea Hail verändert – nun hat sie vor laufender TV-Kamera ein bewegendes Zeichen gesetzt.

In einem hochemotionalen Auftritt bei der WWE-Sendung NXT hat die 23-Jährige, die an kreisrundem Haarausfall leidet, sich im Ring den Kopf rasiert.

WWE: Thea Hail an kreisrundem Haarausfall erkrankt

Hail, die im Aufbaukader der Promotion auf eine Karriere bei den Hauptshows hinarbeitet, hat ihre Diagnose schon vor einigen Monaten öffentlich gemacht: Kreisrunder Haarausfall – medizinisch: Alopecia areata – ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem die Haarwurzeln angreift und im schlimmsten Fall für einen kompletten Haarverlust sorgt, so wie etwa bei Schiedsrichter-Legende Pierluigi Collina.

Hail berichtete nun unter Tränen, seit Juli rund 40 Prozent ihrer Haare verloren zu haben. „Ich würde euch gern sagen, dass ich die ganze Zeit super optimistisch war, aber das war ich nicht“, erklärte sie. Sie habe sich gefragt, ob ihre Haare wieder nachwachsen würden, wie sie aussehen werde und wie andere Menschen sie ohne ihre Haare wahrnehmen würden.

Der Haarverlust Hails wurde von WWE in eine Story eingebaut, in der ihre Rivalin Chantel Monroe sie wiederholt wegen ihres Haarausfalls verspottete. Hail drehte den Spieß nun um und vermischte dabei auf vielsagende Weise Fiktion und Realität im Umgang anderer Leute mit ihrer Krankheit: „Menschen verbreiten so schnell Hass über Dinge, die sie nicht verstehen. Vielleicht wäre die Welt ein besserer Ort, wenn wir weniger Zeit damit verbringen würden, Menschen wegen ihrer Unterschiede zu verurteilen, und mehr Zeit damit, zu schätzen, was jemanden zu dem Menschen macht, der er ist.“

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„Das ist echt“

Hail appellierte schließlich in Richtung der Zuschauer: „Wir sollten uns nicht dafür entschuldigen, anders zu sein. Wir sollten das feiern.“ In einer Branche und in einer Welt, in der viele speziell Frauen vor allem über ihr Äußeres definieren würden, dürfe man eines nicht vergessen: „Niemand ist besser darin, du selbst zu sein, als du. Ich weigere mich, mich wegen deiner Grausamkeit für die Person zu schämen, die ich bin. Mit oder ohne Haare bin ich Thea Hail.“

In einer weiteren doppeldeutigen Anspielung erklärte Hail, dass sie „in einer Welt, in der niemand so genau weiß, was real ist und was nicht“, nun etwas tun würde, was definitiv echt sei: Sie zückte ein Haartrimmgerät und begann, sich ihre verbliebenen Haare abzurasieren.

Thea Hail is taking her power back! 👏@theahail_wwe pic.twitter.com/qfYVt5zQtx — WWE (@WWE) November 25, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Die Fans im WWE Performance Center in Orlando reagierten mit lang anhaltendem Applaus auf die Aktion.