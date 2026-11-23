Heute vor 12 Jahren feierte die damals 55 Jahre alte Wrestling-Legende Sting ihr spätes Debüt bei Marktführer WWE - womit noch lange nicht Schluss war.

In den Achtzigern machte ihn ein großes Match gegen den legendären „Nature Boy“ Ric Flair zum Star. In den Neunzigern war er mit seinem damals neuen Charakter als düsterer Comic-Krieger der große Rivale Hulk Hogans.

Über Jahrzehnte schien Wrestling-Legende Sting in die Geschichte einzugehen als der größte Star der Branche, der nie einen Fuß in den WWE-Ring gesetzt hatte. Bis heute vor zwölf Jahren das vermeintlich Undenkbare passierte. Und es war immer noch nicht der Schlusspunkt einer schier unglaublichen Karriere, die erst mit über 60 Jahren ihr Ende fand.

Bei WCW wurde der Stinger zur Legende

Der frühere Bodybuilder Borden, geboren am 20. März 1959 in Omaha, Nebraska, startete seine Wrestling-Karriere 1985, anfangs als „Flash“ in einem Tag Team mit „Justice“ Jim Hellwig – der 2014 verstorbene Kollege wurde als Ultimate Warrior bei WWE ebenfalls weltberühmt.

Stings Karriere nahm Fahrt auf, als er 1988 beim ersten Clash of the Champions von WCW sein erstes großes Match gegen Ric Flair bestritt – der auch sein Gegner war, als er beim Great American Bash 1990 seinen ersten World Title gewann, damals den des einst ruhmreichen Verbands NWA.

Der Stinger wurde zum populärsten Eigengewächs des früheren WWE-Rivalen WCW, wo er noch sechsmal zum World Champion gekrönt wurde.

In den frühen Neunzigern bestritt er Klassiker mit dem guten Freund Luger, Big Van Vader, Japan-Star The Great Muta, dem jungen „Cactus Jack“ Mick Foley und immer wieder Flair und dessen Kollegen von der Ur-Gruppierung „The Four Horsemen“. (Lex Luger: Der tragische Absturz des früheren Wrestling-Lieblings)

DEINE MEINUNG

In den späten Neunzigern verhalf ein vom Comicfilm „The Crow“ inspirierter Charakterwandel zum dunkel-mystischen Superhelden im schwarzen Trenchcoat Sting zu einer neuen Karriere-Blüte: Der „Crow Sting“ – eine Idee des 2022 verstorbenen Scott Hall (Razor Ramon) – wurde zum großen Gegenspieler Hulk Hogans und dessen New World Order (nWo) mit Hall und Kevin Nash.

Nach dem Untergang ging er zu TNA statt WWE

Nach dem Untergang von WCW 2001 schlug Sting anders als die meisten Stars von damals die WWE-Angebote aus und schloss sich stattdessen dem von Ex-WCW-Kollege Jeff Jarrett gegründetem Alternativprojekt TNA an.

Sting trug mit seiner Präsenz viel dazu bei, TNA als Nummer-2-Liga zu etablieren, zusammen mit anderen Veteranen wie Jarrett und Kurt Angle schuf er eine Bühne für eine neue Generation von Stars wie AJ Styles, Samoa Joe und den von WWE gewechselten Christian Cage.

Als TNA dann zeitweise schwer kriselte, folgte doch noch der Wechsel, den lange Zeit niemand für möglich gehalten hatte.

Spätes WWE-Debüt bei Survivor Series 2014

Bereits viele Monate vor dem Sensations-Debüt deutete sich an, dass zwischen Sting und WWE etwas im Busch war: Im Februar 2014 veröffentlichte der Reporter-Veteran Bill Apter auf der offiziellen WWE-Homepage ein Porträt Stings mit dem vielsagenden Satz, dass Stings „beste Tage noch vor ihm stehen könnten“.

Zwei Monate später hatte Sting nach dem Tod seines Weggefährten Ultimate Warrior einen Auftritt beim Streaming-Portal WWE Network, bei dem er seinen früheren Tag-Team-Partner würdigte. Weitere Kooperationen folgten: WWE veröffentlichte eine DVD-Kollektion über Stings Karriere und integrierte ihn als spielbaren Charakter in seiner Videospielreihe WWE 2K.

Bei den Survivor Series am 23. November 2014 folgte dann das, womit zu diesem Zeitpunkt schon viele gerechnet hatten: In einem spektakulären Debüt tauchte der damals 55 Jahre alte Sting erstmals in einem WWE-Ring auf und läutete mit einer Attacke auf Triple H eine große Fehde gegen den WWE-Altmeister und dessen damalige Gruppierung The Authority ein.

#SurvivorSeries 2014 is available in its ENTIRETY on the 🔓 Free Version 🔓 of @WWENetwork …



So why not relive @Sting's iconic @WWE arrival over and over and over again?



▶️ https://t.co/Rsi6PlXHwE pic.twitter.com/KoZclCBXTa — Club WWE (@ClubWWE) October 3, 2020 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Die Rivalität mündete in einem Duell der Generationen: Bei der Megashow WrestleMania 31 im Super-Bowl-Stadion von San Francisco forderte Sting den heutigen WWE-Vorstand – die NWO mit Hogan, Hall und Nash sowie die D-Generation X um Shawn Michaels mischte in dem Nostalgiefestspiel mit.

Stings spätes WWE-Engagement endete unfreiwillig, als er sich in einem WWE-Titelmatch gegen Seth Rollins eine schwere und scheinbar das Ende seiner Karriere markierenden Nackenverletzung zuzog. Seine Aufnahme in die WWE Hall of Fame vor WrestleMania 32 schien das endgültige Ende seiner Laufbahn zu markieren.

Vierter Frühling bei Konkurrent AEW

2021 entschloss sich Sting dann allerdings, seinen WWE-Vertrags auslaufen zu lassen und sich bei der zwei Jahre zuvor gegründeten Konkurrenzliga AEW nochmal einer neuen Generation von Fans zu präsentieren.

Zur Verblüffung aller legte sich die damals schon über 60 Jahre alte Veteran nochmal mächtig ins Zeug: Er trat zwar immer nur im Tag Team mit dem jungen Zögling Darby Allin an, der im Ring die Hauptarbeit leistete – Sting garnierte die Matches mit besonderen Einlagen, darunter oft wagemutigere Sprung-Stunts als je zuvor.

Ein spätes Highlight war vor allem Stings Auftritt bei der Megashow All In vor über 80.000 Fans im Londoner Wembley-Stadion – der größten Kulisse, vor der „The Icon“ je aufgeteten ist.

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Am 3. März 2024 beschloss Sting seine große Karriere mit einem letzten Match zusammen mit Allin gegen die Young Bucks, taucht seitdem aber immer wieder zu besonderen Anlässen im AEW-Ring auf. Seine Söhne Steven und Garrett sind Sting mittlerweile in den Ring gefolgt – die Erbfolge des Wrestling-Mythos ist also gesichert.