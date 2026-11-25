Heute vor 34 Jahren war Wrestling-Legende James Harris alias Kamala Gegner des Undertaker in dessen erstem Sargmatch. Die Lebensgeschichte des "Ugandan Giant" verlief nach der Ringkarriere tragisch.

WWE-Fans der Neunziger haben ihn im Gedächtnis als den Mann, der entscheidend dazu beitrug, den Undertaker als Publikumsliebling zu etablieren.

James Harris, im Ring bekannt geworden als Kamala, bestritt heute vor 34 Jahren bei den Survivor Series 1992 das allererste Match, das später zur weltberühmten Spezialität seines Gegners werden sollte: das „Sargmatch“ (Casket Match, damals noch: Coffin Match), bei dem es darum ging, seinen Gegner symbolisch in einen Sarg zu verfrachten und den Deckel zuzuklappen.

Es war nicht die einzige größere Spur, die Kamala in der Wrestling-Branche hinterließ – ehe sich das Leben des „Ugandan Giant“ nach seiner Ringkarriere tragisch entwickelte.

Erfolgreiche Karriere als Wrestling-Monster

Harris, geboren am 28. Mai 1950 in der Kleinstadt Senatobia in Mississippi, hatte sein Debüt 1978 als Sugar Bear Harris gefeiert und kämpfte mit verschiedenen Variationen seines bürgerlichen Namens vor allem in regionalen Südstaaten-Ligen. Als Manager agierte für ihn oft der 2013 verstorbene William Moody in der Rolle als blondierter Percy Pringle – er sah den 2013 verstorbenen Moody später als Paul Bearer in der Ecke des Taker wieder.

Seinen Durchbruch feierte Harris, als ihm in der Showkampf-Hochburg Memphis der Charakter eines afrikanischen Kopfjägers verpasst wurde, der als arbeitslos gewordener Leibwächter des gestürzten ugandischen Schreckensherrschers Idi Amin verkauft wurde. Mit J.J. Dillon als Manager wurde er auf Jerry „The King“ Lawler losgelassen, den großen Publikumsliebling seiner Heimatstadt.

Kamala etablierte sich als brutal unberechenbarer Monster-Charakter und wurde dann auch von anderen Ligen als Gegenpol zu ihren populären Stars geholt: Er bestritt Fehden mit Andre The Giant, dem Junkyard Dog, Sgt. Slaughter, der in tragischer Erinnerung gebliebenen Von-Erich-Familie, dem zum Mythos gewordenen Mordopfer Bruiser Brody und vielen anderen. Auch die damalige WWF engagierte ihn in den Achtzigern zweimal für Fehden gegen Megastar Hulk Hogan.

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Große WWE-Fehde mit dem Undertaker 1992

Am besten in Erinnerung blieb jedoch sein drittes WWF-Engagement ab 1992, mit Manager Harvey Wippleman und dem maskierten Mittelsmann Kimchee (gespielt von Steve Lombardi, besser bekannt als The Brooklyn Brawler): Running Gag am Ende der Matches war, dass Kamala am Ende jedes Matches seinen Gegner beim Pinfall auf den Bauch statt auf den Rücken drehte und seine Begleiter korrigierend eingreifen mussten.

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Nachdem Kamala zunächst vor allem bei nicht ausgestrahlten Liveshows antrat und dort die damaligen Champions „Macho Man“ Randy Savage und Bret „The Hitman“ Hart herausforderte, zog die WWF ein großes Programm gegen den damals frisch zum Publikumsliebling gewordenen Undertaker auf.

Kamala festigte den Charakter des Takers, indem er in seiner Rolle schwere Ängste vor dem „Phenom“ und seinen übernatürlichen Kräften entwickelte. Nach einem ersten Duell beim SummerSlam 1992 im Londoner Wembley-Stadion gipfelte die Fehde schließlich bei den Survivor Series im ersten fürs TV bestimmten „Sargmatch“ des Undertakers, an dessen Ende Kamala in dem Holzbehältnis eingesperrt wurde. Der Kampf legte auch den Grundstein für die ähnlich konzipierte Taker-Fehde gegen den späteren WWF-Champion Yokozuna.

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Kurz nach der verlorenen Fehde sagte sich Kamala von Wippleman und Kimchee los und wurde mit dem neuen Manager Reverend Slick selbst zum Publikumsliebling, bestritt seine letzten größeren Matches gegen Yokozuna und Bam Bam Bigelow.

Letztes WWE-Match 2006 gegen Umaga

Mit dem WWF-Abgang 1993 endete Kamalas große Zeit, der Rest seiner Karriere bestand aus Episoden: Bei WCW war er als Teil des Dungeon of Doom nochmal Hogan-Gegenspieler, WWE engagierte ihn noch ein paar Mal für Nostalgie-Matches gegen Randy Orton und den früh verstorbenen Umaga, der einen ähnlichen Charakter wie er verkörperte – und gegen den er 2006 sein letztes WWE-Match verlor.

Ein skurriler Teil seines Spätwerks war kurz darauf ein Match gegen den jungen Bryan Danielson (Daniel Bryan), in dem dieser den World Title seiner damaligen Liga ROH gegen die gealterte Legende aufs Spiel setzte.

2010 setzte sich Kamala endgültig zur Ruhe, sein Verhältnis zu WWE war am Ende zerrüttet, er war Teil der erfolglosen Sammelklage gegen die Liga, in der zahlreiche Ex-Wrestler ihr vorwarfen, keine ausreichende Fürsorge bei Kopfverletzungen geleistet zu haben.

Beide Beine amputiert, Tod nach Corona-Infektion

Abseits des Rings war das Leben Kamalas von Schicksalsschlägen durchzogen: Nach eigenen Angaben wuchs er in Armut auf, nachdem sein Vater bei einem Würfelspiel erschossen worden war, 1993 wurden eine jüngere Schwester und deren Stieftochter ebenfalls Opfer eines Mordes.

Harris‘ eigener Leidensweg begann 2011 mit der Amputation seines linken Beins, die des anderen folgte im Jahr darauf. Den Job als Fernfahrer, in den er nach seiner Wrestling-Zeit zurückgekehrt war, konnte er so nicht mehr ausüben, die gesundheitlichen Probleme stürzten ihn folglich auch finanziell in schwere Nöte. 2017 war er nach einer missglückten Herz- und Lungen-OP in akuter Lebensgefahr gewesen.

Am 5. August wurde Harris – der wegen seiner geschädigten Niere auch Dialysepatient war – inmitten der Hochphase der Corona-Pandemie mit dem Virus infiziert, das für ihn als vulnerablen Risikopatienten besonders gefährlich war. Vier Tage später, am 9. August 2020, erlitt er im Alter von 70 Jahren einen tödlichen Herzinfarkt.

Harris war am Ende seines Lebens auch in finanziellen Schwierigkeiten. Ein Jahr vor seinem Tod startete der frühere WWE-Kollege Brian Blair eine Spendenaktion, um zu verhindern, dass Harris aufgrund von Steuerschulden sein Haus verlor. Auch bei der Finanzierung seiner Beerdigung war Harris‘ Familie auf Almosen von Fans und früherer Kollegen angewiesen.

Zu Harris‘ Vermächtnis gehörte auch eine zweite Passion, die er nach dem Höhepunkt seiner Ringkarriere entwickelt hatte: Er war leidenschaftlicher Sänger. Über seine Website hatte er ein Album veröffentlicht – er hinterließ um die 100 selbst geschriebene und produzierte Lieder.