Megastar Dwayne "The Rock" Johnson lässt bei den WWE Survivor Series Mikrofon und Sonnenbrille im Ring zurück. War es sein Abschied? Oder nur der Vorbote eines letzten Hurras?

Dwayne „The Rock“ hat sich bei WWE zurückgemeldet – und mit einer rätselhaften Geste für Gesprächsstoff gesorgt.

Bei den Survivor Series 2026 in der Nacht zum Sonntag in Houston hielt der Megastar eine längere Ansprache, in der er emotional auf seine illustre WWE-Karriere zurückblickte, die vor 30 Jahren bei derselben Show im Jahr 1996 angefangen hatte. Zum Abschluss seines Auftritts ließ der „Final Boss“ seine Sonnenbrille und das Mikrofon im Ring liegen – und deutete damit das endgültige Ende seiner WWE-Karriere an.

.@TheRock has left the building 🤟👀 pic.twitter.com/CrPUpR9f88 — WWE (@WWE) November 29, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

WWE Survivor Series: The Rock lässt aufhorchen

Ob WWE-Fans die Ikone tatsächlich nie wiedersehen? Es darf bezweifelt werden – schon die auffällige Art und Weise, wie offensiv das US-Kommentatorenteam die Frage hinterher diskutierte, legt nahe, dass Johnson und WWE etwas anderes im Sinn haben.

Schon seit längerer Zeit brodelt die Gerüchteküche, ob der mittlerweile 54-Jährige nochmal ein letztes Match bei der Megashow WrestleMania bestreiten wird, die im kommenden Frühjahr erstmals in Saudi-Arabien stattfinden wird. Aufgrund der großen finanziellen Möglichkeiten der saudischen Mitveranstalter winkt Johnson der größte Zahltag seiner Ringkarriere – der ihn dazu verleiten könnte, auch seine Verpflichtungen in Hollywood für eine Weile hintanzustellen.

Aufhorchen ließ Johnson – der auch Vorstandsmitglied der WWE-Mutterfirma TKO ist – in seiner Rede auch mit einer kleinen, vordergründig augenzwinkernden Stichelei gegen den WWE-Topstar Cody Rhodes. In Anspielung auf eine frühere, nie vollendete Story der beiden erklärte er, dass er diesmal nicht gekommen sei, um sich Rhodes Seele zu holen – die habe er schon längst.

DEINE MEINUNG

WWE-Stars ehren verstorbenen Bronson Reed

Der wichtigste WWE-Event des Herbstes stand ansonsten im Schatten des tragischen Todes von WWE-Star Bronson Reed Ende vergangener Woche: Reed wurde vor der Show mit einem Videotribut und durch ein Interview mit WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque gewürdigt. Während der Veranstaltung trugen alle aktiven Performer ein schwarzes Armband mit den Initialen „BR“.

Im Hauptmatch der Show besiegte die Bloodline um Roman Reigns die neue Gruppierung The 946 um den ehemaligen AEW-Star Royce Keys (ehemals: Powerhouse Hobbs) in einem War-Games-Käfigmatch. The 946 erwiesen sich allerdings als schlechte Verlierer, sie attackierten Reigns nach dem Match brutal – wofür wiederum Reigns am Ende der Show Rache schwor.

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Im zweiten War-Games-Match zu Beginn der Veranstaltung rangen Charlotte Flair, Alexa Bliss (während des Matches verletzt aus dem Kampf genommen), Tatum Paxley, Bayley und Stephanie Vaquer das Team aus Jade Cargill, Michin und Fatal Influence nieder.

Team USA zerlegt sich selbst

In einem weiteren wichtigen Match besiegte das Team Mexico um die lebende Legende Rey Mysterio (der nach der Show seinen Rücktritt im kommenden Jahr verkündete) das starbesetzte Team USA mit Cody Rhodes, CM Punk und Seth Rollins.

Team USA sah in dem traditionellen Survivor-Series-Elimination-Match eigentlich wie der sichere Sieger aus, als vier von fünf Mitgliedern des mexikanischen Verbunds (unter ihnen der maskierte Deutsche El Grande Americano alias Ludwig Kaiser) eliminiert wurden.

Der letzte Mohikaner Penta schaffte es jedoch, Rhodes, Punk und Rollins auszuschalten – mit etwas Hilfe: Rhodes wurde Opfer einer Attacke von Baron Corbin, die alten Feinde Punk und Rollins neutralisierten sich durch innere Unstimmigkeit gegenseitig.

Penta brings home the win for Team Mexico! 🇲🇽 pic.twitter.com/QJkBlDAMC7 — WWE (@WWE) November 29, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Im vierten Match des Abends verteidigte World Women’s Champion Liv Morgan ihren Gürtel gegen Becky Lynch, während Kevin Owens von WWE-Idol John Cena als letzter Teilnehmer des neuen John-Cena-Classic-Turniers im Dezember akquiriert wurde.