Nach dem Skispringen-Mixed-Auftakt, steigt heute das erste Einzelspringen in Lillehammer. Im Fokus steht Olympiasieger Philipp Raimund SPORT1 verrät, wann und wo Sie die Wettkämpfe verfolgen können.

Heute (ab 16.50 Uhr) und am Sonntag finden in Lillehammer die Einzelspringen der Männer und der Frauen auf der Großschanze statt.

Bei den Herren gehen mit dem neuen Trainer Andreas Mitter sechs DSV-Adler an den Start: Olympiasieger Philipp Raimund, Andreas Wellinger, Pius Paschke, Felix Hoffmann und die beiden Youngster Ben Bayer und Max Unglaube.

Selina Freitag in Lillehammer Selina Freitag in Lillehammer © IMAGO/NTB

Besonders im Fokus dürfte Philipp Raimund stehen. Der Olympiasieger von Predazzo war in der vergangenen Saison als Siebter des Gesamtweltcups bester Deutscher. Allerdings machten dem 26-Jährigen in der Vorbereitung hartnäckige Hüftprobleme zu schaffen.

Skispringen-Auftakt: So verfolgen Sie das Einzelspringen heute live

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ZDFsportstudio, JOYN, discovery+, HBO Max Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Frauen ebenfalls im Einsatz

Auch bei den Frauen gehen sechs Springerinnen an den Start: Selina Freitag, Agnes Reisch, Juliane Seyfarth, Luisa Goerlich, Alvine Holz und Emely Torazza

Nach dem Karriereende von Katharina Schmid ruhen die Hoffnungen im Frauenteam insbesondere auf Selina Freitag und Agnes Reisch.