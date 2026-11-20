Andreas Wellinger scheitert in Lillehammer bereits in der Qualifikation. Dabei wollte der Pyeongchang-Olympiasieger genau diesen Fehlstart unbedingt verhindern.

Ein neuer Winter, erneut ein bitterer Rückschlag zum Saisonstart: Andreas Wellinger hat den Auftakt der neuen Skisprung-Saison verpatzt. 108 Meter, 65 Punkte, Platz 55 – der zweimalige Olympiasieger scheiterte am Freitag in Lillehammer bereits an der Qualifikation für das erste Einzelspringen. Nur die besten 50 Athleten erreichten das Hauptfeld. Besonders bitter für Wellinger: Bereits im Vorjahr hatte Wellinger in Lillehammer den Hauptwettbewerb verpasst.

Der 31-Jährige hatte sich für die neue Weltcup-Saison vorgenommen, bereits zum Saisonstart in guter Form zu sein. „Wenn es im Herbst Richtung Auftakt geht, will ich mit meiner körperlichen Verfassung, mit meiner Sprungform und meinem Material so aufgestellt sein, dass ich nicht erst im Februar wieder konkurrenzfähig bin“, hatte Wellinger noch im August im SPORT1-Interview erklärt.

Der deutsche Skispringer Andreas Wellinger verpasst in Lillehammer die Qualifikation Der deutsche Skispringer Andreas Wellinger verpasst in Lillehammer die Qualifikation © IMAGO/Johannes Schmidt

Skispringen: Wellinger hinkt seiner Form hinterher

Schon der vergangene Winter war für Wellinger eine Geduldsprobe. In der Weltcup-Saison 2025/26 scheiterte er insgesamt dreimal an der Qualifikation für ein Einzelspringen, elfmal verpasste er nach dem ersten Durchgang das Finale der besten 30. Am 13. Dezember 2025 kündigte er eine Trainingspause an: Wellinger verzichtete auf die Tournee-Generalprobe in der Schweiz, um seine Form abseits des Wettkampfdrucks neu aufzubauen.

Nach seiner Rückkehr zur Vierschanzentournee verpasste er keinen Hauptwettbewerb mehr. Gegen Saisonende konnte er wieder regelmäßig unter die besten Zehn springen. Den Gesamtweltcup beendete er dennoch auf einem enttäuschenden Rang 25.

„Tatsächlich waren im vergangenen Winter viele enttäuschende Momente dabei – wie oft stand ich im zweiten Durchgang nur als Zuschauer an der Schanze“, erinnerte er sich.

Eine neue Saison, eine alte Frage

Noch am Dienstag hatte Wellinger über die mentale Seite seiner Formsuche gesprochen. Nach 14 Jahren im Weltcup gehe es nicht nur darum, technische Fehler zu erkennen, sondern auch darum, auf der Schanze wieder loslassen zu können. „Die besten Sprünge passieren einfach“, erklärte er bei einer Medienrunde. Trotz seiner Erfahrung müsse er lernen, nicht jeden Bewegungsablauf kontrollieren zu wollen.

Sein Rezept: „Irgendwann muss man abschalten, auf sein Selbstvertrauen setzen und sagen: Jetzt lasse ich es laufen und gebe Vollgas. Dann funktioniert es oder eben nicht.“

DEINE MEINUNG

In Lillehammer war am Freitag Letzteres der Fall. Während Pius Paschke als bester Deutscher Rang 14 belegte und Olympiasieger Philipp Raimund auf Platz 33 landete, blieb Wellinger nur die Zuschauerrolle.

Der erste Weltcup-Wettkampf am Samstag findet damit ohne ihn statt. Und die Frage, die ihn bereits durch den vergangenen Winter begleitet hat, ist zurück: Wie schnell findet Wellinger wieder zu jener Form, mit der er an der Weltspitze mitspringen kann?