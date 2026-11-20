Andreas Wellinger erlebt in Lillehammer ein bitteres Déjà-vu, auch für Olympiasieger Philipp Raimund läuft es eher durchwachsen.

Die deutschen Skispringer um Olympiasieger Philipp Raimund haben ihrem neuen Bundestrainer Andreas Mitter ein enttäuschendes Debüt beschert. In der Qualifikation für den ersten Einzelwettbewerb der Saison im norwegischen Lillehammer kam der Goldmedaillengewinner von Predazzo lediglich auf Rang 33 (81,5 Punkte), der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger verpatzte seinen Saisonstart mit Rang 55 dagegen bereits zum zweiten Mal in Folge komplett.

Wie schon im Vorjahr muss sich der 31-Jährige am Samstag (16.50 Uhr) mit der Zuschauerrolle begnügen, beim Einstand von Mitter blieb das sechsköpfige Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) insgesamt gleich mehrere Meter hinter der Spitze zurück. Bester Deutscher war Pius Paschke auf Rang 14 (104,6 Punkte), der Norweger Isak Andreas Langmo zeigte die Bestleistung (119,8 Punkte).

In Lillehammer eröffnen Raimund und Co. die Saison In Lillehammer eröffnen Raimund und Co. die Saison © Lehtikuva/SID/PETRI KORTENIEMI

Wellinger und Bayer verpassen die Qualifikation

Neben Paschke und Raimund kann Mitter, im Sommer zum Nachfolger vom langjährigen Bundestrainer Stefan Horngacher befördert, noch auf Felix Hoffmann (40.) und Weltcup-Debütant Max Unglaube (46.) setzen. Neben Wellinger verpasste auch Ben Bayer (54.) den Sprung unter die besten 50 Athleten.

Die DSV-Frauen qualifizierten sich zuvor dagegen geschlossen für ihr Einzel am Samstag (14.35 Uhr). Nach dem Karriereende der langjährigen Vorfliegerin Katharina Schmid überzeugte Hoffnungsträgerin Selina Freitag am Vormittag als beste Deutsche auf Platz sechs. Agnes Reisch sprang auf Rang zehn, dahinter platzierten sich Juliane Seyfarth (23.), Emely Torazza (24.), Luisa Görlich (28.) und Alvine Holz (33.).