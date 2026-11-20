Der Skisprung-Weltcup startet in Lillehammer mit einem Mixed-Team-Wettbewerb. Für die deutsche Mannschaft beginnt eine Saison des Umbruchs - und die erste Bewährungsprobe wartet bereits zum Auftakt. SPORT1 verrät, wann und wo Sie das Teamspringen verfolgen können.

Der Winter beginnt für Deutschlands Skispringer mit einigen Fragezeichen. Ein neuer Bundestrainer, prominente Ausfälle und große Hoffnungen: Wenn am heutigen Freitag (1. Durchgang um 16 Uhr) im norwegischen Lillehammer der Weltcup mit dem Mixed-Team-Wettbewerb eröffnet wird, steht die deutsche Mannschaft vor ihrem ersten Härtetest.

Besonders im Fokus dürfte Philipp Raimund stehen. Der Olympiasieger von Predazzo war in der vergangenen Saison als Siebter des Gesamtweltcups bester Deutscher. Allerdings machten dem 26-Jährigen in der Vorbereitung hartnäckige Hüftprobleme zu schaffen.

Auch für Philipp Raimund startet am Freitag die neue Skisprung-Saison Auch für Philipp Raimund startet am Freitag die neue Skisprung-Saison © IMAGO/Johannes Schmidt

Nicht dabei ist dagegen Karl Geiger. Der Routinier hatte wegen Knieproblemen Trainingszeit verloren und soll erst in einigen Wochen in den Weltcup zurückkehren. „Wir haben uns entschieden, ihm die Zeit zu geben, sich weiter vorzubereiten“, erklärte der neue Bundestrainer Andreas Mitter.

Skispringen-Auftakt: So können Sie das Mixed-Teamspringen heute live verfolgen:

Der Mixed-Team-Wettbewerb beginnt am Freitag um 16 Uhr.

Free-TV: ZDF, Eurosport

Livestream: ZDFsportstudio, JOYN, discovery+, HBO Max

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Neustart auch bei den Frauen

Auch das deutsche Frauenteam steht vor einer neuen Zeitrechnung. Nach dem Karriereende von Katharina Schmid ruhen die Hoffnungen insbesondere auf Selina Freitag und Agnes Reisch. Freitag sammelte bereits 19 Weltcup-Podestplätze, wartet allerdings noch auf ihren ersten Sieg. „Der Sommer war richtig gut“, sagte die 25-Jährige vor dem Saisonauftakt und zeigte sich zuversichtlich.

Im Mixed-Team treten jeweils zwei Frauen und zwei Männer gemeinsam für ihre Nation an. Deutschland zählt traditionell zu den stärkeren Mannschaften, gewann den Weltcup-Auftakt in Lillehammer vor zwei Jahren. Im vergangenen Winter triumphierte dagegen Japan.

Der Wettbewerb auf der Großschanze bildet den Auftakt eines vollgepackten Wochenendes. Am Samstag und Sonntag stehen auch die ersten Einzelentscheidungen der Frauen und Männer auf dem Programm.