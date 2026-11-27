Sven Hannawald gewährt in einer neuen ARD-Doku private Einblicke. Der frühere Skisprung-Star spricht über eine gefährliche Attacke während seiner Karriere und verrät, warum ihn ausgerechnet eine Kappe von Jürgen Klopp nachdenklich machte.

Sven Hannawald blickt in einer neuen ARD-Dokumentation auf prägende Momente seiner Karriere zurück und berichtet dabei auch von einem gefährlichen Vorfall abseits der Schanze. Der ehemalige Skispringer und heutige Experte erinnert sich an eine Stein-Attacke während der Skiflug-WM in Harrachov.

Nach seinem historischen Triumph bei der Vierschanzentournee 2002 sei die Rivalität mit dem Polen Adam Malysz auch auf den Rängen spürbar gewesen. TV-Kommentator Tom Bartels schildert in der Doku, dass Zuschauer sogar mit Schnee umwickelte Steine auf Hannawald geworfen hätten.

Sven Hannawald ist Experte bei der ARD Sven Hannawald ist Experte bei der ARD © IMAGO/Johannes Schmidt

Skisprung-Fans bewarfen Hannawald

„Ich saß damals bei der Skiflug-WM in Harrachov in Tschechien im Sessellift auf dem Weg zur Schanze. Schutzlos. Da flog alles“, sagt Hannawald. „Gut, dass ich aber nicht getroffen wurde.“

Neben den sportlichen Erinnerungen gewährt der 52-Jährige auch private Einblicke. So spricht Hannawald, der bis zur Hochzeit seiner Eltern noch Pöhler hieß, über die Namensänderung, die er zunächst nur positiv gesehen habe.

„Ich hab es gefeiert, weil Hannawald einfach besser klingt“, sagt der ehemalige Skispringer. Später habe ihn allerdings Jürgen Klopp ins Grübeln gebracht. Während der Amtszeit beim BVB trug der Trainer häufig eine besondere Cap mit der Aufschrift des Begriffs „Pöhler“, der für Leidenschaft und Lockerheit steht. „Als dann Jürgen Klopp die Pöhler-Kappe trug, kam etwas Wehmut auf.“, blickte Hannawald zurück.

Jürgen Klopp während seiner Zeit beim BVB mit der Pöhler-Kappe Jürgen Klopp während seiner Zeit beim BVB mit der Pöhler-Kappe © IMAGO/Christoph Reichwein

In der ARD-Doku spricht Hannawald außerdem offen über die schwierigen Phasen seiner Karriere, darunter den Umgang mit Depressionen und Essstörungen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.