Ex-Skispringer Severin Freund, der selbst an Epilepsie leidet, kritisiert den Umgang des FC Bayern mit Jamal Musiala scharf. Der 38-Jährige fordert mehr Rückhalt und betont, dass Spitzenleistungen Schutz und Unterstützung benötigen.

Ex-Skisprung-Weltmeister Severin Freund, der selbst seit seinem 16. Lebensjahr an Epilepsie leidet, hat den FC Bayern für sein Vorgehen im Fall Jamal Musiala kritisiert.

„Der Umgang des FC Bayern mit dieser Situation irritiert mich auf so vielen Ebenen“, schrieb der 38-Jährige in einem Beitrag bei Instagram. „Natürlich muss ein Verein wirtschaftlich denken. Aber aus meiner Sicht sollten in einem solchen Moment zunächst der Mensch und der Sportler im Mittelpunkt stehen und aus Sicht des Vereins der sportliche Erfolg.“

Severin Freund ist Experte für das ZDF Severin Freund ist Experte für das ZDF © IMAGO/Ulrich Wagner

Freund stellte klar: „Eine Diskussion über den Wert eines Spielers so bewusst öffentlich zu führen, wirkt auf mich menschlich, sportlich und moralisch richtig schwach.“ Die aktuelle Debatte rund um Musiala berühre ihn aufgrund seiner persönlichen Verbundenheit als Fan des FC Bayern und wegen seiner eigenen Epilepsie-Diagnose besonders.

Ex-Skispringer Freund über Musiala: „Es braucht ein Umfeld, das Vertrauen schenkt“

„Wenn meine eigene Geschichte etwas zeigt, dann, dass man mit, trotz oder vielleicht sogar wegen einer Epilepsie Weltklasseleistungen erbringen kann“, schrieb Freund weiter. Spitzenleistungen seien immer komplex: „Dafür braucht es ein Umfeld, das Vertrauen schenkt, schützt und hundertprozentigen Rückhalt gibt.“

Er selbst habe genau das erleben dürfen. „Es gab Menschen im Hintergrund und den Deutschen Skiverband, die mir geholfen haben, meine Situation bewusst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Dadurch konnte ich mich auf das konzentrieren, worauf es ankommt: meine Gesundheit und meine Leistung“, schilderte der frühere Weltklasse-Skispringer.

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Umso mehr mache es ihn betroffen, „dass Jamal Musiala aktuell erleben muss, wie öffentlich über ihn gesprochen, spekuliert, diskutiert und geurteilt wird, anstatt gemeinsam mit ihm nach vorne zu schauen. Gerade in einer Phase, in der Unterstützung wichtiger wäre als öffentliche Debatten.“

Freund hätte Musialas Situation nicht öffentlich besprochen

Das enorme mediale Interesse am Fußball sei zwar verständlich, ergänzte Freund: „Aber was hätte dagegen gesprochen, von Anfang an klarzustellen, dass dies eine interne Angelegenheit ist und man sich öffentlich nicht dazu äußern wird?“

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Dann hätte man intern mit allen Beteiligten an der besten Lösung arbeiten können. „Für den FC Bayern. Vor allem aber für den Menschen Jamal Musiala“, betonte Freund. „Denn am Ende sollte doch genau das das Ziel sein: Ein gesunder, selbstbewusster und leistungsstarker Jamal Musiala, der wieder das zeigen kann, was ihn zu einem der außergewöhnlichsten Fußballer seiner Generation macht.“

Musiala, der an einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen leidet, ist beim deutschen Meister Gegenstand heißer Debatten. Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte die Diskussion nach dem Köln-Spiel eskaliert, als er die Leistungsfähigkeit des 23-Jährigen öffentlich infrage stellte und über mögliche Anpassungen bei dessen Vertrag sprach. Zuvor hatte sich auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß ähnlich geäußert.