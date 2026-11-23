Jens Weißflog hofft auf den nächsten deutschen Überflieger und traut dem Nachwuchs einiges zu. Im Interview mit SPORT1 spricht die Skisprung-Legende über den neuen Bundestrainer Andreas Mitter und die angebliche Krise im deutschen Team.

Ein deutscher Skispringer, der nicht nur gelegentlich vorne mitmischt, sondern gleich in die Weltspitze vorstößt: Das ist die Hoffnung von Jens Weißflog. Die Skisprung-Legende traut dem Nachwuchs einiges zu, vermisst aber den ganz großen Durchbruch. Über Max Unglaube höre man bereits einiges, sagt Weißflog. Doch er wünscht sich mehr als einen Springer, der sich im Mittelfeld festsetzt.

Im Interview mit SPORT1 spricht der viermalige Olympiasieger über die Perspektiven der deutschen Mannschaft, den neuen Bundestrainer Andreas Mitter und die Favoriten der Saison. Außerdem widerspricht Weißflog der verbreiteten Krisenstimmung, nimmt Stellung zum Anzugsskandal und zur menschlichen Sehnsucht nach immer größeren Weitenrekorden.

Jens Weißflog war einst Deutschlands bester Skispringer Jens Weißflog war einst Deutschlands bester Skispringer © IMAGO / STAR-MEDIA

So blickt Jens Weißflog auf das deutsche Skispringen

SPORT1: Herr Weißflog, der neue Bundestrainer Andreas Mitter gilt als kommunikativer und emotionaler als sein Vorgänger Stefan Horngacher. Wie wichtig ist der Trainertyp im Skispringen? Braucht eine Mannschaft nach einigen schwierigen Jahren vielleicht auch einen neuen Umgang miteinander?

Weißflog: Mit der Bezeichnung „schwierige Jahre“ habe ich immer ein bisschen meine Probleme. Ich bekomme das auch jeden Tag von meinen Hotelgästen zu hören. Wenn wir uns die Bilanzen seit 2014 anschauen, waren wir bei allen Olympischen Spielen erfolgreich. Außer 2022 waren wir jeweils Olympiasieger. Dazu kamen zahlreiche Weltmeistertitel. Man müsste einmal in andere Wintersportarten des Deutschen Skiverbandes oder ringsherum schauen. Da sind vielleicht noch Biathlon und Rennrodeln ähnlich erfolgreich. Alle anderen nicht. Das ist unser Problem: Wir nehmen vieles schon gar nicht mehr wahr. Selbst ein Olympiasieg von Philipp Raimund ist ein bisschen untergegangen.

1:10 1:10 Frenetischer Empfang für deutschen Gold-Helden SPORT1 Frenetischer Empfang für deutschen Gold-Helden

SPORT1: Und die Kommunikation?

Weißflog: Die ist natürlich das A und O beim Skispringen. Das ist wie bei einem Lehrer, der eine Matheaufgabe erklärt. Wichtig ist, dass der Lehrer beim Schüler ankommt und der Schüler versteht, was er meint. Ich hatte auch Lehrer, bei denen ich die Aufgaben begriffen habe, und andere, bei denen es nicht funktioniert hat. Das ist auch von Sportler zu Sportler unterschiedlich. Ein Horngacher hat vielleicht zu dem einen super gepasst, während es mit einem anderen schwieriger wird. Es kommt nicht unbedingt darauf an, ob jemand extrovertiert oder introvertiert ist, sondern darauf, wie ich es meinem Gegenüber erkläre.

DEINE MEINUNG

Das traut Weißflog dem deutschen Team zu

SPORT1: Philipp Raimund war mit seinem Olympiasieg im Februar der große Lichtblick. Kann er sich dauerhaft in der Weltspitze etablieren und vielleicht sogar um den Gesamtweltcup mitspringen?

Weißflog: Potenzial hat er auf alle Fälle. Er ist auch noch einer der Jüngeren in der Mannschaft. Somit ist noch Zeit da, um sich weiterzuentwickeln. Wenn er gesund bleibt und die Ansprüche normal bleiben, ist bei ihm vieles möglich.

SPORT1: Es gibt allerdings auch ein paar Sorgenkinder im deutschen Team. Andreas Wellinger, Karl Geiger, der in Lillehammer fehlte, und Pius Paschke haben zuletzt nicht mehr an ihre früheren Leistungen anknüpfen können. Trauen Sie ihnen die Rückkehr in die Weltspitze zu?

Weißflog: Punktuell auf alle Fälle. Das hat man in der vergangenen Saison gesehen. Für Karl Geiger kam es leider zu spät, um noch an Olympia teilzunehmen. Man sieht aber, dass das Potenzial durchaus noch da ist. Auf Dauer wird es schwieriger, und das sieht man auch ringsherum. Stefan Kraft zum Beispiel konnte mit der entsprechenden Tagesform und passenden Bedingungen noch vorne hineinspringen. Solche Springer sind für die Mannschaft weiterhin wichtig. Wir haben einfach noch nicht die Menge an jungen Leuten, die das Ruder übernehmen können. Das ist aber überall so. Bei den Polen gibt es mit Kacper Tomasiak beispielsweise einen, der heraussticht, aber die breite Masse fehlt auch dort. So geht es vielen Ländern, die einen Generationswechsel vollziehen müssen. Außer vielleicht Österreich.

Weißflog hofft, „dass da mal wieder ein junger Springer richtig durchsticht“

SPORT1: Mit Ben Bayer und Max Unglaube rücken junge Springer nach. Wie bewerten Sie den deutschen Nachwuchs? Gibt es Talente, denen Sie in den kommenden Jahren den Sprung zutrauen?

Weißflog: Auf alle Fälle. Über Max Unglaube hört man einiges. Ich will nicht von Wunderdingen sprechen, aber es wäre zu hoffen, dass da mal wieder ein junger Springer richtig durchsticht. Also nicht einer, der sich irgendwo zwischen Platz zehn und 20 festbeißt, sondern jemand, der gleich in die Weltspitze springt. Das ist überall die Hoffnung.

SPORT1: Wer sind Ihre Favoriten für den Gesamtweltcup? Sind es wieder die Springer aus dem vergangenen Jahr, allen voran Domen Prevc, vielleicht auch Ryoyu Kobayashi oder Daniel Tschofenig?

Weißflog: Der Sommer hat es durchaus ein bisschen durchgemischt. Auch die Japaner sind derzeit in einer Phase, in der sie nicht nur mit einzelnen Leistungen, sondern mannschaftlich insgesamt stark sind. Bei ihnen hat gewissermaßen ein Wechsel in der Mannschaft stattgefunden. Das passt zwar vom Alter her nicht ganz, weil die Springer, die dabei sind, auch schon ein gewisses Alter haben. Aber die Etablierten wurden nicht abgelöst, sondern es sind zusätzliche Leute dazugekommen. Man kann immer nur ein bisschen auf die Sommerleistungen schauen. Die Namen aus dem vergangenen Jahr werden sicherlich auch diesmal wieder eine Rolle spielen. Da gibt es mehr als eine Handvoll Springer, die das Niveau mitbestimmen können.

Verschärfte Regeln? „Auf alle Fälle der richtige Weg“

SPORT1: Neben der sportlichen Leistung spielt auch der Einfluss des Materials eine große Rolle. Nach dem Anzugsskandal 2025 in Trondheim hat die FIS die Kontrollen verschärft. Sind die neuen Regeln der richtige Weg?

Weißflog: Auf alle Fälle. Ich habe schon im vergangenen Jahr gesagt, dass man das nur mit wirklich harten Sanktionen eingrenzen kann. Deshalb finde ich die neue Regelung gut, dass man beispielsweise eine Gelbe Karte mit in die nächsten Wettbewerbe nimmt. Das ist auf alle Fälle der richtige Weg. Inwieweit sich im Laufe der Saison etwas verändert, ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Ich hatte das Gefühl, dass die Anzüge zu Beginn der Saison im Schritt höher waren als zum Ende der Saison. Das kann eine Fehlinterpretation sein, weil durchaus viel gemessen wird. Aber ich denke, ich habe nach wie vor ein Auge dafür. Gregor Deschwanden ist ein Beispiel. Ich glaube schon, dass er sich im Laufe der Saison gesteigert hat. Aber mit dem Anzug vom Saisonbeginn wäre er bei Olympia niemals auf dem Podest gestanden. Das ist allerdings nur ein Beispiel. Deshalb glaube ich, dass sich die Anzüge vielleicht nicht durch die Messmethoden, aber irgendwie doch im Laufe des Jahres wieder verändert haben.

Entwickelt sich das Skispringen in eine gefährliche Richtung?

SPORT1: Ist Skispringen heute gefährlicher als früher? Sind die Schanzen und Flugweiten mittlerweile zu extrem?

Weißflog: Es ist menschlich, dass man sagt, der Weltrekord darf nicht stehen bleiben. Im 100-Meter-Lauf kann man schließlich auch immer schneller rennen. Da werden ebenfalls keine Grenzen gesetzt.

SPORT1: Das ist aber nicht so gefährlich.

Weißflog: Das weiß man nicht. Wie kommt denn so eine Leistung dann immer zustande? Letztlich ist das auch eine Frage der Zuschauer. Ich glaube, denen reichen 250 Meter aus. Die Zuschauer sind begeistert, wenn die Schanze ausgesprungen wird. Ob das 140, 135 oder 145 Meter sind, ist ihnen egal. Wenn der Skispringer unten landet, jubelt das Publikum und erkennt die Leistung an. Wir sind inzwischen bei einer Großschanze schon bei 150 Metern. Das war früher Skifliegen. Da stellt sich natürlich die Frage, ob man solche Regeln weiter aufweichen sollte. Es ist immer ein bisschen die Sucht nach dem noch größeren Rekord. Die 291 Meter von Kobayashi sind eine großartige Leistung. Aber auf einer so großen Schanze bekommst du natürlich niemals ein Feld von 50 Springern herunter. Dann musst du das Feld auf 20 reduzieren, weil du bei den Bedingungen extrem aufpassen musst. Oder du hast Glück, dass du überhaupt 20 Springer herunterbekommst.