Für die deutschen Skispringerinnen reicht es am Sonntag in Lillehammer nicht für die Top 10.

Die deutschen Top-Skispringerinnen Selina Freitag und Agnes Reisch haben beim Weltcup-Auftakt im norwegischen Lillehammer noch nicht mit den Allerbesten mithalten können. Zum Abschluss des Wettkampf-Wochenendes auf der Olympia-Schanze von 1994 belegte Vizeweltmeisterin Freitag am Sonntag als stärkste DSV-Athletin den 13. Platz, Reisch kam auf Rang 15.

Maß aller Dinge waren erneut die Norwegerinnen, die einen Tag nach ihrem historischen Fünffach-Sieg – Novum im Skisprung-Weltcup bei Männern oder Frauen – diesmal einen Dreifach-Erfolg feierten. Olympiasiegerin Anna Odine Ström siegte mit Sprüngen auf 131,0 und 132,5 m (251,3 Punkte) vor Eirin Maria Kvandal (240,4), die am Samstag gewonnen hatte, und der früheren Top-Kombiniererin Gyda Westvold Hansen (239,1). Die Slowenin Nika Prevc, dominierende Springerin der vergangenen drei Jahre, enttäuschte hingegen mit den Plätzen 18 (Samstag) und zehn.

Freitag (204,1 Punkte/124,5+126,5 m) lag wie am Vortag weit hinter dem Podest zurück, war aber dennoch „allgemein sehr zufrieden“, wie sie im ZDF sagte: „Ich hatte in den vergangenen Wochen noch einiges zu tun. Klar, es hätte heute etwas besser laufen können.“

Teamkollegin Reisch (202,0/125,5+118,5) lag nach dem ersten Durchgang noch vor Freitag, fiel dann aber im Finale zurück. Im ersten Springen am Samstag hatten Freitag (8.) und Reisch (10.) die Top 10 erreicht. Schon dabei vergab Reisch durch einen schwächeren zweiten Durchgang eine bessere Platzierung.

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Hinter den beiden deutschen Topspringerinnen klafft nach dem Rücktritt der siebenmaligen Weltmeisterin Katharina Schmid eine Lücke. Die routinierte Juliane Seyfarth, bereits 2011 bei der Weltcup-Premiere der Frauen in Lillehammer dabei, landete am Wochenende auf den Plätzen 22 und 25. Am Sonntag überstanden von sechs DSV-Springerinnen nur Reisch, Freitag und Seyfarth die Qualifikation.