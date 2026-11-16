Bundestrainer Heinz Kuttin fordert schärfere Regeln. Auch DSV-Sportdirektor Horst Hüttel begrüßt einen Vorstoß der FIS.

Bundestrainer Heinz Kuttin hat angesichts „extrem leichter“ Skispringerinnen strengere Regeln gefordert. „Wir sind ganz klar der Meinung, dass dieses extrem Leichte nicht gut und nicht gesund ist“, sagte der Österreicher am Montag in einer Medienrunde. Aktuell sei es so, dass die Kombination aus „klein und extrem leicht“ schwer zu schlagen sei.

Kuttin forderte daher, die bereits bestehende BMI-Regel noch einmal zu verschärfen. Dies habe auch der Weltverband FIS bereits angeregt. „Wir wollten schon für die neue Saison eine Änderung, aber das ist leider nicht durchgegangen“, sagte der Weltmeister von 1991.

Sind die Skispringerinnen zu dünn?

Kuttin nannte namentlich die Chinesin Zeng Ping, auch die Norwegerinnen seien im Sommer „extrem leicht und fit unterwegs“ gewesen. Es müsse letztlich „jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich körperlich so hinhungert“, sagte Kuttin.

Auch DSV-Sportdirektor Horst Hüttel sprach sich für eine Verschärfung der Vorschriften aus. Im Skispringen ist seit 2004 die erlaubte Skilänge an den Body-Mass-Index (BMI) geknüpft. Wer zu leicht ist, muss mit kürzeren Ski springen. Hier gelte es, die Werte anzupassen, so Hüttel.

Die aktuellen Überlegungen der FIS unter Renndirektor Sandro Pertile seien wohl eine Reaktion auf jüngste Entwicklungen. „Das passiert ja nicht aus heiterem Himmel. Die FIS hat die gesamten Daten der Athletinnen. Da kann man dann schon vermuten, dass eine gewisse Handlungsnotwendigkeit da ist“, sagte Hüttel. Er sehe zwar „keine Alarmglocken schrillen, aber man sieht wohl Tendenzen.“

DEINE MEINUNG

Die Überlegungen der FIS, auch bei den Männern die Kennzahlen zu verändern, begrüße er daher. „Körpergewicht beeinflusst auch die Gesundheit. Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass sich hier die FIS darüber Gedanken macht.“ Festzuhalten sei aber auch, dass die Gewichtsthematik im Skispringen immer eine Rolle spielen werde: „Das gehört einfach dazu, das ist einfach Physik.“