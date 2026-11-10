Skisprung-Youngster Erik Belshaw unterbricht seine Laufbahn und wird in diesem Winter nicht starten. Damit zieht er nach einem zuletzt bitteren Karriere-Verlauf vorerst den Stecker.

Er galt als größter Hoffnungsträger im US-amerikanischen Skispringen: Erik Belshaw sicherte sich im Jahr 2024 den Vize-Titel bei den Junioren-Weltmeisterschaften und konnte auch im Weltcup überzeugen. Doch in den letzten beiden Jahren sind nicht nur mehrere Landsmänner an ihm vorbeigezogen, auch die Weltspitze ist wieder in weitere Ferne gerückt.

Erik Belshaw ist eigentlich ein Flugkünstler Erik Belshaw ist eigentlich ein Flugkünstler © IMAGO/Ulrich Wagner

Nun hat Belshaw die Bremse gezogen und den Entschluss gefasst, seine Karriere zu unterbrechen. Wie der US-Verband in einer Mitteilung erklärte, werde der 22-Jährige im anstehenden Winter nach „reiflicher Überlegung und in Absprache mit dem Trainerstab“ keine Wettkämpfe absolvieren.

Skispringen: Belshaw konnte nicht mehr an seine Erfolge anknüpfen

Die Karrierepause zwei Wochen vor Saisonstart kommt zu einem überraschenden Zeitpunkt, dürfte aber auch eine Konsequenz der jüngsten Leistungsentwicklungen sein.

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Gelangen dem Hoffnungsträger in den Wochen nach seinem Vize-Titel im Februar 2024 beachtenswerte Erfolge wie Platz acht beim Skifliegen in Planica und Rang zwölf beim Skifliegen in Vikersund, konnte er in den beiden vergangenen Winter kaum noch Weltcup-Punkte sammeln. 2025/26 blieb er sogar ohne Zähler und verfehlte auch beim Sommer-Grand-Prix 2026 in Courchevel die Punkteränge.

Derweil haben sich mit Tate Frantz, Jason Colby und Henry Loher drei Talente eindrucksvoll entwickelt. Letzterer sprang jüngst beim Sommer-Grand-Prix-Finale in Klingenthal überraschend auf Platz sechs. Da sich mit Kevin Bickner ein solider und erfahrener vierter Springer im Team befindet, hätte Belshaw kaum Aussichten auf Weltcup-Starts gehabt.

DEINE MEINUNG

Skispringen: US-Verband stärkt Belshaw den Rücken

Die Tür für eine Rückkehr ist für Belshaw dennoch offen. „Er bleibt ein wichtiger Teil des Teams. Seine Teamkollegen und Betreuer stehen hinter ihm bei dieser Entscheidung“, berichtete der Verband. Wie lange die Wettkampfpause andauert, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.

Beim Junioren-WM-Springen 2024 in Planica musste sich Belshaw nur Österreich-Youngster Stephan Embacher geschlagen geben, der bei den Olympischen Spielen gemeinsam mit Jan Hörl Gold im Super-Team gewinnen konnte. Dritter wurde mit Adrian Titel ein deutsches Talent, dessen Entwicklung in den letzten Jahren jedoch stagnierte.