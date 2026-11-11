Bestätigt! Polen lässt russische Skispringer nicht ins Land

Russische Skispringer werden an den Weltcup-Wochenenden in Polen nicht teilnehmen. Das bestätigt das polnische Außenministerium.

Ski-Weltcup-Stationen in Polen ohne russische Skispringer! Wie das polnische Außenministerium am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt hat, verweigert Polen russischen Skispringern die Einreise und somit die Teilnahme an Skisprung-Wettbewerben.

Damit werden bei den Weltcup-Stationen in Wisla (4. bis 6. Dezember) und in Zakopane (Mitte Januar) keine russischen Athleten dabei sein, obwohl diese unter neutraler Flagge hätten starten dürfen. „Bürgern Russlands ist es nicht gestattet, die polnischen Grenzen zu überqueren“, heißt es in einem Statement der Behörde. Angesichts dessen „gibt es keine Basis, auf derer russischen Skispringern ein Visum erteilt werden kann, um auf polnischem Territorium an einer Sportveranstaltung teilzunehmen“.

Evgenii Klimov darf auch unter neutraler Flagge nicht für den Weltcup nach Polen einreisen Evgenii Klimov darf auch unter neutraler Flagge nicht für den Weltcup nach Polen einreisen © IMAGO/Lehtikuva

Zu den von der FIS zugelassenen neutralen Athleten gehört auch der russische Skispringer Jewgeni Klimow. Noch 2018 fuhr der 32-Jährige, der sich seit Kriegsbeginn klar als Befürworter und Unterstützer Wladimir Putins positioniert hat, einen Einzel-Weltcupsieg im polnischen Wisla ein. Bis 2022 nahm er zudem regelmäßig an Weltcup-Wettbewerben in Polen teil.

Auch wenn der Verband Sportlern aus Russland und Belarus in dieser Saison Starts in Einzelwettbewerben erlaubt, liege die Entscheidung über Visa und Einreisebestimmungen nach Angaben der FIS aber allein in der Hand der Gastgeberländer.

Ausnahme-Regelung? Nicht bei Skisprung-Events

Als Begründung für die Verweigerung der Visa verwies das polnische Ministerium auf Einreisebeschränkungen für russische Staatsbürger an der EU-Außengrenze sowie an polnischen Luft- und Seegrenzübergängen. Zwar gebe es Ausnahme-Regelungen, doch die Teilnahme an einem Sportwettbewerb gehöre ihren Aussagen zufolge nicht dazu.

Bereits seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 waren russische und belarussische Athleten weitgehend vom internationalen Schneesport ausgeschlossen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.