Domen Prevc wird in Klingenthal disqualifiziert. Dies könnte bittere Folgen haben. Ein Österreicher springt die perfekte Saison.

Skispringer Clemens Aigner hat den Sommer-Continental-Cup mit einer perfekten Bilanz beendet – und dabei auch von einer Disqualifikation von Domen Prevc profitiert. Der Österreicher gewann auch das Finale in der Vogtland Arena in Klingenthal und feierte damit im sechsten Wettbewerb seinen sechsten Sieg.

Aigner setzte sich auf der Großschanze mit Sprüngen auf 142 und 137,5 Meter vor Anze Lanisek aus Slowenien durch, der nach dem ersten Durchgang nur 0,7 Punkte zurückgelegen hatte. Aigners Landsmann Raffael Zimmermann komplettierte nach dem weitesten Sprung des ersten Durchgangs auf 145 Meter das Podest.

Luca Roth und Ben Bayer waren auf den Plätzen acht und neun die besten Deutschen.

Domen Prevc erhält Gelbe Karte nach Disqualifikation

Für Domen Prevc endete der Wettbewerb dagegen bereits nach dem ersten Durchgang. Der Slowene war mit 143,5 Metern zunächst Zweiter, wurde jedoch wegen einer um 15 Millimeter zu großen Anzugmessung im oberen Beinbereich disqualifiziert.

Prevc erhielt zudem eine Gelbe Karte, die für die kommenden zwölf Monate gilt und auch für die Wettbewerbe der nächsten Weltcup-Saison Bestand hat. Aigner hatte seinen Gesamtsieg bereits nach seinem fünften Erfolg am Vortag vorzeitig abgesichert und krönte die Serie nun mit dem makellosen sechsten Triumph.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.