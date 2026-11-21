Kuriose Szenen beim Langlauf! Ebba Andersson und Frida Karlsson gewinnen das Zehn-Kilometer-Rennen in Bruksvallarna zeitgleich. Moa Ilar wird Dritte.

Was für ein kurioses Langlauf-Rennen in Bruksvallarna! Die Schwedinnen Ebba Andersson und Frida Karlsson haben sich bei ihrem ersten Saisonduell einen außergewöhnlichen Zweikampf geliefert – mit zwei Siegerinnen.

Über zehn Kilometer in der klassischen Technik liefen die beiden Schwedinnen exakt dieselbe Zeit. Nach 28:58,90 Minuten standen beide auf Platz eins. „Verrücktes Drama in Bruksvallarna“ titelte SVT Sport in Schweden.

Langlauf: So kam es zum kuriosen Doppelsieg

Karlsson erwischte den besseren Start und führte nach fünf Kilometern mit sieben Sekunden Vorsprung auf Andersson.

Das Duo hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom übrigen Feld abgesetzt. Auf der zweiten Runde machte die 29-jährige Andersson den Rückstand wett – am Ende war keine der beiden schneller als die andere.

„Sowas habe ich noch nie erlebt“

„Wow, verrückt! So etwas habe ich, glaube ich, noch nie erlebt“, sagte Karlsson nach dem Rennen. „Wir laufen zehn Kilometer allein und sind trotzdem auf die Zehntelsekunde gleich schnell. Das ist wirklich knapp.“ Andersson sagte über ihren Wettkampfeinstieg: „Es war härter, als ich das Wettkämpfen in Erinnerung hatte.“

Frida Karlsson und Ebba Andersson teilen sich den Sieg Frida Karlsson und Ebba Andersson teilen sich den Sieg © IMAGO/Bildbyran

Moa Ilar komplettierte das schwedische Podium als Dritte mit 33,4 Sekunden Rückstand. Andersson war in Bruksvallarna erstmals in dieser Saison angetreten, nachdem sie den Sprint am Vortag ausgelassen hatte.

Auch beim olympischen Skiathlon hatte das schwedische Duell um Gold und Silber die Entscheidung geprägt – damals gewann Karlsson vor Andersson.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.