Calle Halfvarsson wird wegen eines bitteren Fehlers beim Langlauf-Sprint in Bruksvallarna disqualifiziert. Der Schwede tritt mit den falschen Ski an.

Calle Halfvarsson hat beim Langlauf-Sprint im schwedischen Bruksvallarna wegen eines folgenschweren Ski-Fehlers die Chance auf das Finale verspielt. Der 37-jährige Schwede wurde nach Platz drei im ersten Halbfinallauf disqualifiziert. „Es muss immer irgendein verdammter Mist sein“, schimpfte er anschließend bei SVT.

Bei der schwedischen Saisoneröffnung wurde der Sprint in der klassischen Technik ausgetragen. Halfvarsson hatte jedoch seine vorgesehenen Ski nicht rechtzeitig abgeholt und war stattdessen mit seinem Ersatzpaar an den Start gegangen. „Ich habe es versäumt, die Ski abzuholen. Bei mir ist immer irgendwas“, sagte er.

Die Verwechslung wurde als Regelverstoß gewertet. „Ich fragte: Wo zum Teufel sind meine Ski? Dann zeigten sie darauf: Da stehen sie. Das waren die, mit denen ich eigentlich hätte laufen sollen“, schilderte Halfvarsson. Seine Lehre aus dem Vorfall: „Jetzt habe ich gelernt. Man darf die Ski nicht wechseln.“

Halfvarsson sorgte bereits mit Kuriosum für Schlagzeilen

Es ist nicht das erste Mal, dass Halfvarsson mit einer kuriosen Geschichte für Aufsehen sorgt. Beim Weltcup im finnischen Kuusamo im November 2023 erlitt er bei eisigen Temperaturen Erfrierungen im Genitalbereich. „Es tut höllisch weh“, sagte er damals der schwedischen Zeitung Expressen.

Nach eigenen Angaben bemerkte er das Problem in der sechsten von acht Runden und kämpfte sich anschließend nur noch ins Ziel. „Ich musste mich zehn Minuten lang hinlegen, um ihn aufzuwärmen“, berichtete Halfvarsson seinerzeit.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.