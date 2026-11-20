Der frühere Weltklasse-Langläufer Magne Myrmo hat in den 1970er-Jahren große Erfolge gefeiert. Heute vor einem Jahr ist der Norweger verstorben.

Der Wintersport verlor 2025 eine seiner Legenden: Der frühere Weltklasse-Langläufer Magne Myrmo ist heute vor einem Jahr, am 20. November 2025, im Alter von 82 Jahren gestorben.

Myrmo gilt als Legende seiner Sportart, denn er war der letzte Weltmeister auf Holzskiern. Bei der Weltmeisterschaft in Falun 1974 gewann er das 15-Kilometer-Rennen mit dem alten Material, obwohl zu dieser Zeit die Revolution der Glasfaser-Ski in vollem Gange war.

„Er war ein ruhiger und besonnener Mann, technisch versiert auf Skiern“, sagte der norwegische TV-Experte Torgeir Björn vor einem Jahr. „Er hielt durch, war über viele Jahre hinweg einer der besten Skiläufer Norwegens und der Welt und auf allen Distanzen stark.“

Zu Myrmos größten Erfolgen zählte auch der Gewinn der Silbermedaille über die 50-Kilometer-Distanz bei den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo.

Magne Myrmo gewann bei den Olympischen Spielen 1972 die Silbermedaille über 50 Kilometer Magne Myrmo holte bei den Olympischen Spielen 1972 die Silbermedaille über 50 Kilometer

Myrmo setzte sich gegen DDR-Ikone durch

Unvergessen ist aber vor allem sein WM-Triumph im Jahr 1974: Myrmo blieb damals seinen Holzskiern treu, während viele seiner Konkurrenten bereits auf die neuen, vermeintlich schnelleren Bretter umgestiegen waren. „Ich bin noch nie auf etwas anderem gelaufen, also werde ich das auch heute nicht tun“, sagte er vor dem Lauf. Er wagte es nicht, bei einem WM-Start zu experimentieren.

Myrmo hatte im Rennen selbst eine frühe Startnummer. Noch wenige Kilometer vor dem Ziel lag er einige Sekunden hinter Vasilij Rotsjev und der 2023 verstorbenen DDR-Ikone Gerhard Grimmer. Doch Myrmo legte einen starken Endspurt hin und gewann den Kampf um die Sekunden gegen beide Konkurrenten. Grimmer stürzte in einer Abfahrt kurz vor dem Ziel auf seinen neuen Glasfaser-Skiern und wurde mit einem Rückstand von 0,91 Sekunden geschlagen. Rotsjev lag nur weitere sechs Zehntelsekunden hinter Grimmer.

„Ein Weltmeistertitel gerät nach einigen Jahren in Vergessenheit. Aber da ich der letzte Weltmeister auf Holzskiern war, werde ich vielleicht nicht so schnell vergessen wie einige der anderen“, sagte die Langlauf-Legende 2003 in einem Interview mit der norwegischen Zeitung Aftenposten. 2021 sprach Myrmo dann offen darüber, dass er seit 2014 an Alzheimer litt.