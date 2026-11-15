Der russische Langläufer Sergey Volkov gibt in Finnland sein internationales Comeback und spricht über Politik, seine Dopingsperre und den Weltcup.

Sergey Volkov hat nach fünf Jahren sein internationales Comeback gefeiert – und ist im FIS-Sprint von Muonio gleich um den Einzug ins Halbfinale gebracht worden. Der 25 Jahre alte russische Langläufer wurde nach einem Rennvorfall im Viertelfinale zurückgestuft. Zuvor hatte er seinen Lauf als Zweiter beendet und war in der Qualifikation auf Rang 14 gelaufen.

Trotz des frühen Ausscheidens überwog bei Volkov die Freude über seine Rückkehr. „Ich kann das Gefühl kaum beschreiben. Nach der Qualifikation war ich sehr emotional“, sagte er dem finnischen Sender Yle. Wieder Seite an Seite mit anderen Sportlern antreten zu können, habe ihn sehr glücklich gemacht.

Für einen Start beim Weltcup-Auftakt in Ruka benötigt Volkov noch einen Quotenplatz, den der russische Skiverband vergibt. Die nötigen FIS-Punkte hat er in Finnland gesammelt, zudem besitzt er den neutralen Status. Seine Nominierung für Ruka steht allerdings noch aus.

Volkov spricht über Politik und Dopingsperre

Volkov lebt, studiert und trainiert in Slowenien und verfügt dort über eine Aufenthaltsgenehmigung. Mit Blick auf die Einschränkungen für russische Sportler sagte er bei Yle: „Sie können mich nicht aufhalten. Ich lebe in einem anderen Land und habe derzeit nichts mit dem russischen Skiverband zu tun.“ Zugleich erklärte er mit den Worten „Unser ganzes Leben dreht sich um Politik“, dass er aber versuche, neutral zu bleiben.

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Volkov auf Instagram geschrieben: „Krieg ist schrecklich.“ Der frühere Vierte der Junioren-WM im Sprint wurde 2022 wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln für sechs Monate gesperrt. Nach seiner Darstellung hatte er das Nasenspray Rinofluimucil außerhalb von Wettkämpfen benutzt und die Regeln so verstanden, dass es nur im Wettkampf verboten sei.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.