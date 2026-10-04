Langlauf-Star berichtet von Krebs-Schock

Im Sommer schockt eine seltene Krebserkrankung den finnischen Skilangläufer Iivo Niskanen. Nun gibt der dreimalige Olympiasieger ein ehrliches Update.

Skilangläufer Iivo Niskanen hat sich zu seiner Schockdiagnose und seinem aktuellen Gesundheitszustand geäußert. Wegen einer seltenen Krebserkrankung musste sich der Finne zweimal einer Operation unterziehen. Auf Instagram teilte er nun emotionale Einblicke in sein Seelenleben.

Während einer routinemäßigen Untersuchung war bei dem dreimaligen Olympiasieger ein Muttermal entdeckt worden, das sich als akrales Melanom enttarnte – eine seltene und extrem gefährliche Form des schwarzen Hautkrebs.

Niskanen gibt nach Krebs-Schock Entwarnung

„Viele Höhen und Tiefen habe ich bereits erlebt, aber in den vergangenen Monaten waren die Ausschläge noch größer als sonst“, begann Niskanen seine offenen Worte. Der Finne habe Glück im Unglück gehabt: Der Krebs sei durch die Früherkennung noch nicht in tiefere Gewebsschichten eingedrungen, sodass Niskanen mit zwei Operationen und einem „gehörigen Schrecken davongekommen“ sei.

Durch die Behandlung und die Rehabilitationsphase habe er nicht wie geplant die Vorbereitung mit der Nationalmannschaft aufnehmen können. Mittlerweile absolviert Niskanen wieder vereinzelte Trainingseinheiten, der kommenden Wettkampfsaison blickt er positiv entgegen: „Aber umso besser fühlt es sich derzeit an, dass das Training planmäßig voranschreitet.“ Im November wird er wieder zum finnischen Team stoßen.

Im September bekam seine Frau Saana das dritte gemeinsame Kind. Der Familiennachwuchs sei eine zusätzliche Aufmunterung: „Zuhause zwischen den Trainingseinheiten kann ich gemeinsam mit dem neugeborenen Kind ein Nickerchen machen.“