Jonna Sundling lief die gesamte vergangene Saison mit einer Fersenverletzung und gewann dennoch Olympia-Gold, zweimal Silber und sechs nationale Meistertitel.

Jonna Sundling hat die gesamte vergangene Saison trotz einer Fersenverletzung bestritten. Die schwedische Langläuferin hielt die Beschwerden weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und schilderte nun im Gespräch mit Expressen, dass sie seit dem vergangenen Sommer beeinträchtigt war.

„Die Schleimbeutel sind gereizt. Sie sind ein bisschen sauer“, sagte Sundling. Zu den Problemen hatte sich die Sprint-Spezialistin zuvor nicht ausführlich geäußert.

Sundling gewann dennoch Olympia-Gold

Trotz der Schmerzen stand Sundling im vergangenen Winter bei den Olympischen Spielen in Milano-Cortina am Start und gewann einmal Gold sowie zweimal Silber. Den Saisonabschluss dominierte die Schwedin ebenfalls: Bei den schwedischen Meisterschaften holte sie in sechs Starts sechs Goldmedaillen. Damit absolvierte sie auch den kompletten Schlussspurt im nationalen Meisterschaftsprogramm ohne Niederlage.

Eine Operation ist für Sundling nach eigener Aussage derzeit kein Thema. Wie stark die Fersenprobleme ihre Vorbereitung und die einzelnen Wettkämpfe konkret einschränkten, führte sie nicht weiter aus. Fest steht: Ihre herausragende Medaillenbilanz entstand unter einer Belastung, die sie bis jetzt geheim gehalten hatte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.