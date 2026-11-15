Slalom in Levi: Linus Straßer verpasst die Top 10

Der Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen gewinnt überlegen auch das zweite Rennen der Saison. Linus Straßer belegt Rang 13.

Linus Straßer hat zu Beginn des alpinen Weltcup-Winters die Top 10 verpasst. Der Münchner belegte beim Slalom im finnischen Levi den 13. Platz.

Ski-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen lieferte hingegen eine Machtdemonstration ab. Der für Brasilien startende Norweger gewann nach dem Riesenslalom im österreichischen Sölden auch den Slalom – erneut in beeindruckender Manier.

Meillard und Noel komplettieren Podest

Vorjahressieger Braathen, der im Februar Olympiagold im Riesenslalom gewonnen hatte, lag nach zwei Durchgängen mehr als eine halbe Sekune vor seinen hochklassigen Verfolgern. Zweiter wurde Clément Noel aus Frankreich, Olympiasieger von 2022 (+0,56 Sekunden), Rang drei belegte Loic Meillard aus der Schweiz (+0,73), Olympiasieger von 2026 und amtierender Weltmeister.

Für Braathen war es der zehnte Weltcup-Erfolg. Er ist auch der erste Sieger der beiden ersten Saisonrennen seit 2004, als Bode Miller (USA) erst in Sölden den Riesenslalom und anschließend die Abfahrt in Lake Louise/Kanada gewonnen hatte. Kommt hinzu: Erst in Sölden und danach in Levi zu gewinnen, war vor Braathen noch keinem Skirennläufer gelungen.

Straßer mit Durchgang zwei „nicht ganz glücklich“

Straßer (+1,95) hatte nach dem ersten Lauf mit noch auf Tuchfühlung zum Podest gelegen – 0,41 Sekunden trennten ihn davon. Der zweite Durchgang aber verlief nicht nach Wunsch, vom zwölften Platz rutschte der 34 Jahre alte Münchner noch zurück. Der Finaldurchgang sei ihm „nicht ganz geglückt, sagte Straßer im BR, betonte aber auch: „Es fehlt nicht viel.“ Davon abgesehen werde es „eine Saison, die zum Kämpfen ist“.

Dominik Zerhoch (+4,43) verpasste den zweiten Lauf der besten 30 klar. Nickco Palamaras schied im ersten Durchgang aus, nachdem ihm die Bindung aufgegangen war.

Am kommenden Wochenende geht es für Frauen und Männer im österreichischen Gurgl erneut mit Slalom-Rennen weiter.